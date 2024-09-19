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Стабильность требует динамизма

Цифровая цивилизация и разум стучатся в политику
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Прошедшие выборы при всем формальном благолепии хода и результатов поставили на повестку дня крайне острый вопрос о перспективах сохранения политической стабильности. С одной стороны, равнодушие массы граждан к процедуре, облегчая получение по их итогам нужных результатов, тем не менее свидетельствует об их формальности и выхолащивании их сути. Ведь выборы нужны не только для формирования органов представительской власти, но и для вовлечения людей в выражение своих мнений по наиболее важным вопросам. А разумные мнения – провозвестники будущих интересов: реагируя на них, умная власть заблаговременно, еще до их формирования и осознания удовлетворяет будущие интересы.

Если же этот процесс опережающего политического реагирования вырождается в банальный «выпуск пара в свисток», власть теряет способность учитывать не только будущие, но уже и сегодняшние интересы. Поскольку они не исчезают, этим она создает перспективу их осознания и реализации помимо и без себя, что сформирует структуры параллельной, альтернативной власти. И здесь мы подходим к другой стороне проблемы политической стабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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