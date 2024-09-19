Стабильность требует динамизма

Стабильность требует динамизмаЦифровая цивилизация и разум стучатся в политику
Прошедшие выборы при всем формальном благолепии хода и результатов поставили на повестку дня крайне острый вопрос о перспективах сохранения политической стабильности. С одной стороны, равнодушие массы граждан к процедуре, облегчая получение по их итогам нужных результатов, тем не менее свидетельствует об их формальности и выхолащивании их сути. Ведь выборы нужны не только для формирования органов представительской власти, но и для вовлечения людей в выражение своих мнений по наиболее важным вопросам. А разумные мнения – провозвестники будущих интересов: реагируя на них, умная власть заблаговременно, еще до их формирования и осознания удовлетворяет будущие интересы.
Если же этот процесс опережающего политического реагирования вырождается в банальный «выпуск пара в свисток», власть теряет способность учитывать не только будущие, но уже и сегодняшние интересы. Поскольку они не исчезают, этим она создает перспективу их осознания и реализации помимо и без себя, что сформирует структуры параллельной, альтернативной власти. И здесь мы подходим к другой стороне проблемы политической стабильности.