Стабильность требует динамизма

Прошедшие выборы при всем формальном благолепии хода и результатов поставили на повестку дня крайне острый вопрос о перспективах сохранения политической стабильности. С одной стороны, равнодушие массы граждан к процедуре, облегчая получение по их итогам нужных результатов, тем не менее свидетельствует об их формальности и выхолащивании их сути. Ведь выборы нужны не только для формирования органов представительской власти, но и для вовлечения людей в выражение своих мнений по наиболее важным вопросам. А разумные мнения – провозвестники будущих интересов: реагируя на них, умная власть заблаговременно, еще до их формирования и осознания удовлетворяет будущие интересы.