«Амура»: японские каникулы

«Амура»: японские каникулыНа Kion стартовал показ сериала про спортсменку ММА, которая едет в Японию спасать сестру
Живущая во Владивостоке пацанка Аня Вдовина (Алена Михайлова – «Чики», «Калимба») занимается смешанными единоборствами и тоскует по своей сестре-близняшке Наде (тоже Алена Михайлова) – два года назад та уехала на заработки в Японию и в какой-то момент перестала выходить на связь. Однажды от Нади приходит видеосообщение: она в опасности. Аня морщит лоб и, раздавая сердитые тумаки направо и налево, нелегалом отправляется в другую страну искать сестру.
Здесь же, в Японии, обитает ее бывший бойфренд Никита Ермак (Юрий Колокольников – «Конец света», «Довод»), который в свое время бежал от приморской мафии и теперь, одетый медведем, выступает на ринге в каких-то потешных боях. Деловито завалившись к нему в гримерку, Аня бреет голову под Джейсона Стейтема и требовательно буравит растерянного бывшего взглядом: «Ну что, ты поможешь или нет?» «Слушай, Вдовина...» – задыхается от возмущения Ермак, но деваться ему, конечно же, некуда.