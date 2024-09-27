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«Амура»: японские каникулы

На Kion стартовал показ сериала про спортсменку ММА, которая едет в Японию спасать сестру
Роман Черкасов , критик

Живущая во Владивостоке пацанка Аня Вдовина (Алена Михайлова – «Чики», «Калимба») занимается смешанными единоборствами и тоскует по своей сестре-близняшке Наде (тоже Алена Михайлова) – два года назад та уехала на заработки в Японию и в какой-то момент перестала выходить на связь. Однажды от Нади приходит видеосообщение: она в опасности. Аня морщит лоб и, раздавая сердитые тумаки направо и налево, нелегалом отправляется в другую страну искать сестру.

Здесь же, в Японии, обитает ее бывший бойфренд Никита Ермак (Юрий Колокольников – «Конец света», «Довод»), который в свое время бежал от приморской мафии и теперь, одетый медведем, выступает на ринге в каких-то потешных боях. Деловито завалившись к нему в гримерку, Аня бреет голову под Джейсона Стейтема и требовательно буравит растерянного бывшего взглядом: «Ну что, ты поможешь или нет?» «Слушай, Вдовина...» – задыхается от возмущения Ермак, но деваться ему, конечно же, некуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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