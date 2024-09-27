«Амура»: японские каникулы

Здесь же, в Японии, обитает ее бывший бойфренд Никита Ермак (Юрий Колокольников – «Конец света», «Довод»), который в свое время бежал от приморской мафии и теперь, одетый медведем, выступает на ринге в каких-то потешных боях. Деловито завалившись к нему в гримерку, Аня бреет голову под Джейсона Стейтема и требовательно буравит растерянного бывшего взглядом: «Ну что, ты поможешь или нет?» «Слушай, Вдовина...» – задыхается от возмущения Ермак, но деваться ему, конечно же, некуда.