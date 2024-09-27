Почему ОПЕК следует перенести свою штаб-квартиру в Стамбул

Когда-то давным-давно была на свете нейтральная страна под названием Австрия, и служил в ней министром иностранных дел человек по имени Бруно Крайский, который был по-настоящему подлинным государственным деятелем. Уроженец Праги, Крайский пришел к пониманию того, что нейтральный статус государства – это своего рода привилегия, предполагающая проведение страной активной внешней политики и политики в сфере безопасности. И в начале 1960-х г. именно Крайскому пришла в голову мысль о том, что в Вене можно было бы разместить штаб-квартиры и представительства различных международных организаций. Не будь у Австрии нейтрального статуса, Вене не удалось бы стать тем местом, где расположилась одна из штаб-квартир ООН наряду с Женевой и Нью-Йорком.