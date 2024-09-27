Почему ОПЕК следует перенести свою штаб-квартиру в Стамбул

Почему ОПЕК следует перенести свою штаб-квартиру в СтамбулВектор движения в мире сегодня – на юг и на восток
Когда-то давным-давно была на свете нейтральная страна под названием Австрия, и служил в ней министром иностранных дел человек по имени Бруно Крайский, который был по-настоящему подлинным государственным деятелем. Уроженец Праги, Крайский пришел к пониманию того, что нейтральный статус государства – это своего рода привилегия, предполагающая проведение страной активной внешней политики и политики в сфере безопасности. И в начале 1960-х г. именно Крайскому пришла в голову мысль о том, что в Вене можно было бы разместить штаб-квартиры и представительства различных международных организаций. Не будь у Австрии нейтрального статуса, Вене не удалось бы стать тем местом, где расположилась одна из штаб-квартир ООН наряду с Женевой и Нью-Йорком.
Теперь, когда Австрия фактически отказалась от своего нейтралитета, приняв участие в финансировании поставок оружия для ведения войны на Украине, выступив против режима гуманитарного прекращения огня в секторе Газа в ходе целого ряда голосований на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН и допустив ежедневный транзит поставок оружия в зону боевых действий, пришла пора пересмотреть роль Вены как места размещения международных организаций.