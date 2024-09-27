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Почему ОПЕК следует перенести свою штаб-квартиру в Стамбул

Вектор движения в мире сегодня – на юг и на восток
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Когда-то давным-давно была на свете нейтральная страна под названием Австрия, и служил в ней министром иностранных дел человек по имени Бруно Крайский, который был по-настоящему подлинным государственным деятелем. Уроженец Праги, Крайский пришел к пониманию того, что нейтральный статус государства – это своего рода привилегия, предполагающая проведение страной активной внешней политики и политики в сфере безопасности. И в начале 1960-х г. именно Крайскому пришла в голову мысль о том, что в Вене можно было бы разместить штаб-квартиры и представительства различных международных организаций. Не будь у Австрии нейтрального статуса, Вене не удалось бы стать тем местом, где расположилась одна из штаб-квартир ООН наряду с Женевой и Нью-Йорком.

Теперь, когда Австрия фактически отказалась от своего нейтралитета, приняв участие в финансировании поставок оружия для ведения войны на Украине, выступив против режима гуманитарного прекращения огня в секторе Газа в ходе целого ряда голосований на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН и допустив ежедневный транзит поставок оружия в зону боевых действий, пришла пора пересмотреть роль Вены как места размещения международных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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