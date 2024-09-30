Мир для виду

Там его ждали давно: стремительное развитие российско-индийских отношений (особенно в торгово-экономической сфере) требовало внимания лидеров двух стран. Президенту России и премьер-министру Индии предстояло сверить часы по приоритетам двустороннего сотрудничества и обсудить ряд чувствительных тем, в том числе вопросы, связанные с конфликтом на Украине.