100 лет Сатиры

Какое определение дает любой словарь слову «сатира»? Сатира – это обличающая, бичующая ирония. 1 октября 1924 г. в подвальном этаже дома № 10 в Б. Гнездниковском переулке, где раньше располагалось кабаре «Летучая мышь», потом «Кривой Джимми», теперь учебный театр ГИТИСа, начал свою жизнь Московский театр сатиры. Первым спектаклем был «Москва с точки зрения». Именно он и определил дальнейшую судьбу театра, обозрения стали ведущим жанром Театра сатиры. «Наш театр особого назначения, – говорил первый директор и художественный руководитель Давид Гутман. – Его задача – сигнализировать о встречающихся недостатках, пороках».