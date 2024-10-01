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100 лет Сатиры

Никогда нельзя впадать в самоуспокоение и жить лишь историей
Евгений Герасимов , народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке

Какое определение дает любой словарь слову «сатира»? Сатира – это обличающая, бичующая ирония. 1 октября 1924 г. в подвальном этаже дома № 10 в Б. Гнездниковском переулке,  где раньше располагалось кабаре «Летучая мышь», потом «Кривой Джимми», теперь учебный театр ГИТИСа, начал свою жизнь Московский театр сатиры. Первым спектаклем был «Москва с точки зрения». Именно он и определил дальнейшую судьбу театра, обозрения стали ведущим жанром Театра сатиры. «Наш театр особого назначения, – говорил первый директор и художественный руководитель Давид Гутман. – Его задача – сигнализировать о встречающихся недостатках, пороках».

Сегодня театру исполняется 100 лет. Великие имена, стоявшие в авангарде русской культуры, преданно служили Театру сатиры: Николай Эрдман, Алексей Толстой, Ильф и Петров, Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Валентин Плучек, Борис Мессерер, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Татьяна Пельтцер, Спартак Мишулин, Ольга Аросева, Вера Васильева, Александр Ширвиндт и многие другие. Сатировские спектакли вошли в Золотой фонд российского театра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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