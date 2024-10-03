Сохранение «баланса сил» на Ближнем Востоке теперь мираж?Дипломатические инструменты в этой острой ситуации все еще могут быть использованы
Всякий раз, когда в Тегеране происходит смена правительства, с новой силой разгораются и дискуссии о его внешней политике. Иран стал свидетелем значительных перемен в связи с избранием нового «реформистского» президента. Поэтому рассмотрение контуров иранской политики имеет решающее значение – Исламская Республика является авторитетным игроком в региональных и международных делах, обладает большим геополитическим весом и влиянием ввиду своего выгодного географического положения и обширных экономических возможностей, масштабного научно-технического потенциала и человеческих ресурсов.
После избрания президентом Масуда Пезешкиана, назначения министром иностранных дел Аббаса Аракчи – одного из главных переговорщиков по ядерной программе Ирана, а Мохаммада Джавада Зарифа, которого причисляют к активным сторонникам сближения с Западом, – вице-президентом по стратегическим вопросам, нарастают спекуляции по поводу прямых и косвенных переговоров Ирана с США по вопросам ядерной программы, снятия санкций и снижения напряженности.