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«Королевство»: завтра не наступит никогда

В прокат вышел фильм про выпускной воспитанников детдома и их страхе перед большим миром
Роман Черкасов , критик

Выпускники детского дома арендовали дорогой загородный коттедж, чтобы отметить первый день самостоятельной жизни. Разом спустив все подъемные деньги, выданные государством, они решили, что никуда из коттеджа не уйдут, потому что идти им некуда. А здесь им нравится, здесь они вместе и здесь отныне будет их личное королевство – по крайней мере, до того момента, пока вызванная риэлтором полиция не пойдет на штурм.

Построение сюжета в фильме отвечает классическому требованию трех единств. Действие последовательно разворачивается на протяжении суток, почти не покидает пределов одной локации и по большому счету не имеет побочных линий, а те, что есть, выполняют служебную роль по отношению к центральной. В истории присутствуют любовь и смерть, мордобой и стрельба. Внезапные событийные повороты и тревожное ожидание неминуемого конца. И, как в настоящей трагедии, здесь имеется вызов неизбежности, року, навстречу которым отчаянно идут герои, зная, что исход схватки предрешен заранее. Разумеется, не в их пользу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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