«Королевство»: завтра не наступит никогда

«Королевство»: завтра не наступит никогдаВ прокат вышел фильм про выпускной воспитанников детдома и их страхе перед большим миром
Выпускники детского дома арендовали дорогой загородный коттедж, чтобы отметить первый день самостоятельной жизни. Разом спустив все подъемные деньги, выданные государством, они решили, что никуда из коттеджа не уйдут, потому что идти им некуда. А здесь им нравится, здесь они вместе и здесь отныне будет их личное королевство – по крайней мере, до того момента, пока вызванная риэлтором полиция не пойдет на штурм.
Построение сюжета в фильме отвечает классическому требованию трех единств. Действие последовательно разворачивается на протяжении суток, почти не покидает пределов одной локации и по большому счету не имеет побочных линий, а те, что есть, выполняют служебную роль по отношению к центральной. В истории присутствуют любовь и смерть, мордобой и стрельба. Внезапные событийные повороты и тревожное ожидание неминуемого конца. И, как в настоящей трагедии, здесь имеется вызов неизбежности, року, навстречу которым отчаянно идут герои, зная, что исход схватки предрешен заранее. Разумеется, не в их пользу.