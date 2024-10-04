«Королевство»: завтра не наступит никогда

Выпускники детского дома арендовали дорогой загородный коттедж, чтобы отметить первый день самостоятельной жизни. Разом спустив все подъемные деньги, выданные государством, они решили, что никуда из коттеджа не уйдут, потому что идти им некуда. А здесь им нравится, здесь они вместе и здесь отныне будет их личное королевство – по крайней мере, до того момента, пока вызванная риэлтором полиция не пойдет на штурм.