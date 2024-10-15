А если ударят?

История ирано-израильского конфликта насчитывает более 40 лет. После исламской революции 1979 г. Тегеран заявил, что не приемлет угнетения палестинского народа. Все эти годы Иран поддерживал Палестину в борьбе с израильской оккупацией. Но после операции «Хамас» против Израиля в октябре 2023 г. и израильского обстрела иранского консульства в Дамаске 1 апреля конфронтация между Ираном и Израилем вышла на новый уровень.