А если ударят?Взгляд из Тегерана на ирано-израильскую эскалацию
История ирано-израильского конфликта насчитывает более 40 лет. После исламской революции 1979 г. Тегеран заявил, что не приемлет угнетения палестинского народа. Все эти годы Иран поддерживал Палестину в борьбе с израильской оккупацией. Но после операции «Хамас» против Израиля в октябре 2023 г. и израильского обстрела иранского консульства в Дамаске 1 апреля конфронтация между Ираном и Израилем вышла на новый уровень.
Рассмотрим возможные последствия ударов Израиля по военным, нефтяным или ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную операцию 1 октября и действия Тегерана, в случае если хотя бы один из этих сценариев будет реализован.
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