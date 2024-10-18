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«Анора»: трудности перевода

В прокат вышел каннский победитель – трагикомедия Шона Бэйкера про русских в Америке
Роман Черкасов , критик

Анора (Майки Мэдисон – «Однажды... в Голливуде») ночью танцует перед посетителями стрип-клуба, а тусклым морозным утром дремлет в вагоне наземки по дороге домой. Однажды в заведении появляется денежный клиент, который предпочел бы девушку, понимающую по-русски. Анора как раз понимает – научилась от бабушки-эмигрантки, так и не овладевшей английским. Клиент оказывается 21-летним кудрявым фавном по имени Иван (Марк Эйдельштейн – «Сто лет тому вперед») и, как вскоре выясняется, сыном русского олигарха. Одна встреча, вторая, и вот Иван уже предлагает Аноре сгонять в Вегас и пожениться. Немного поторговавшись о количестве каратов в обручальном кольце, девушка соглашается.

Узнав о свадьбе сына из соцсетей, обеспокоенные родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) спускают с поводка на молодоженов бруклинского армянина Тороса (Карен Карагулян, снимавшийся во всех фильмах Бэйкера), в чьи обязанности входило приглядывать за Ваней, а он, выходит, недоглядел. Тот подтягивает группу поддержки – суматошного рохлю Гарника (стендап-комик Ваче Товмасян) и смурного пацанчика в тренировочных штанах Игоря (Юра Борисов – «Эпидемия», «Купе номер 6»). В стремительно развивающемся действии будет много шума, ярости, неловких ситуаций и бурных эмоций, выраженных на ломаном английском и сочном русском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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