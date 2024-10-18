«Анора»: трудности перевода

«Анора»: трудности переводаВ прокат вышел каннский победитель – трагикомедия Шона Бэйкера про русских в Америке
Анора (Майки Мэдисон – «Однажды... в Голливуде») ночью танцует перед посетителями стрип-клуба, а тусклым морозным утром дремлет в вагоне наземки по дороге домой. Однажды в заведении появляется денежный клиент, который предпочел бы девушку, понимающую по-русски. Анора как раз понимает – научилась от бабушки-эмигрантки, так и не овладевшей английским. Клиент оказывается 21-летним кудрявым фавном по имени Иван (Марк Эйдельштейн – «Сто лет тому вперед») и, как вскоре выясняется, сыном русского олигарха. Одна встреча, вторая, и вот Иван уже предлагает Аноре сгонять в Вегас и пожениться. Немного поторговавшись о количестве каратов в обручальном кольце, девушка соглашается.
Узнав о свадьбе сына из соцсетей, обеспокоенные родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) спускают с поводка на молодоженов бруклинского армянина Тороса (Карен Карагулян, снимавшийся во всех фильмах Бэйкера), в чьи обязанности входило приглядывать за Ваней, а он, выходит, недоглядел. Тот подтягивает группу поддержки – суматошного рохлю Гарника (стендап-комик Ваче Товмасян) и смурного пацанчика в тренировочных штанах Игоря (Юра Борисов – «Эпидемия», «Купе номер 6»). В стремительно развивающемся действии будет много шума, ярости, неловких ситуаций и бурных эмоций, выраженных на ломаном английском и сочном русском.