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Господдержка ЦБ

Высокие ставки Центробанка дорого обходятся бюджету
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Уже не первый год бюджетная и денежно-кредитная политики складываются в один и тот же пазл: Банк России повышает ключевую ставку, пытаясь ограничить инфляцию за счет сдерживания спроса, а правительство пытается смягчить последствия этого для экономики, субсидируя процентные ставки. В ЦБ к таким субсидиям относятся критически, указывая на их «проинфляционный эффект» и добавляя, что это станет поводом к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. В итоге правительство, которое отказаться от поддержки экономики не готово, несет все большие расходы на обеспечение доступности заемных средств, что приводит к нарастанию дефицита бюджета и необходимости обслуживания все более дорогих заимствований. Счет таким расходам уже идет на триллионы рублей, а темпы их роста только ускоряются.

В частности, суммы, выделяемые из федерального бюджета на поддержку доступности заемных средств – т. е. на субсидирование процентных ставок, лизинговых платежей и выплат купонного дохода по облигациям для отдельных категорий заемщиков, – каждый год растут двузначными темпами. В начале 2023 г., когда ключевая ставка составляла 7,5%, годовой план таких расходов составлял 560,1 млрд руб. Однако во второй половине года, когда ключевая ставка выросла до 16%, лимиты по целому ряду субсидий пришлось повысить. По итогам 2023 г. фактическая сумма расходов бюджета на эти цели достигла 768,1 млрд руб., став на 37% выше плана. На 2024 г. в федеральном бюджете были выделены еще более крупные суммы на поддержку доступности заемных средств. По закону о федеральном бюджете на 2024 г. такие расходы должны составить 962,8 млрд руб., что на 25% выше фактических расходов 2023 г. Сейчас уже очевидно, что по итогам года план по этим расходам также будет превышен, ведь по ряду субсидий лимиты тоже повышены. А на 2025 г., согласно проекту закона о федеральном бюджете, расходы на поддержку доступности заемных средств должны составить 1635,9 млрд руб., что почти на 70% выше плановых расходов 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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