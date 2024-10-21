Господдержка ЦБ

В частности, суммы, выделяемые из федерального бюджета на поддержку доступности заемных средств – т. е. на субсидирование процентных ставок, лизинговых платежей и выплат купонного дохода по облигациям для отдельных категорий заемщиков, – каждый год растут двузначными темпами. В начале 2023 г., когда ключевая ставка составляла 7,5%, годовой план таких расходов составлял 560,1 млрд руб. Однако во второй половине года, когда ключевая ставка выросла до 16%, лимиты по целому ряду субсидий пришлось повысить. По итогам 2023 г. фактическая сумма расходов бюджета на эти цели достигла 768,1 млрд руб., став на 37% выше плана. На 2024 г. в федеральном бюджете были выделены еще более крупные суммы на поддержку доступности заемных средств. По закону о федеральном бюджете на 2024 г. такие расходы должны составить 962,8 млрд руб., что на 25% выше фактических расходов 2023 г. Сейчас уже очевидно, что по итогам года план по этим расходам также будет превышен, ведь по ряду субсидий лимиты тоже повышены. А на 2025 г., согласно проекту закона о федеральном бюджете, расходы на поддержку доступности заемных средств должны составить 1635,9 млрд руб., что почти на 70% выше плановых расходов 2024 г.