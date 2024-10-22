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Банкрот – он теперь и во всем СНГ банкрот

Несостоятельные должники не смогут спрятать свое имущество на территории Содружества
Елена Моховая , доцент, заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ, к. ю. н.

В экономике сформировался запрос на системное регулирование трансграничных банкротств, а геополитические обострения стали триггером, ускорившим процессы поиска решений. Наблюдавшийся в недавние несколько лет рост судебной практики по самым разным аспектам в этой области позволил правопорядку накопить необходимый эмпирический материал – мы уже знакомы и с вопросами определения применимого права при трансграничной несостоятельности, и со сложными вопросами, возникающими при признании иностранных банкротств. Ярким сигналом для России стало определение Верховного суда Российской Федерации от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 по делу № А40-248405/2022, известному как дело «Вествок», где были зафиксированы условия банкротства иностранных компаний в России, введены в российское правовое поле основные и вторичные (локальные) банкротные производства, обозначена возможность открытия основного производства по центру основных интересов должника в России. Запрос на решение проблемы трансграничных банкротств формируется и в странах Содружества. В итоге получила развитие инициатива Межпарламентской ассамблеи стран СНГ по разработке модельного закона СНГ о трансграничной несостоятельности.

Представленный Министерством экономического развития Российской Федерации проект соглашения опирается на известные мировые наработки в области трансграничной несостоятельности, покрывает четыре ключевых вопроса трансграничных банкротств: юрисдикцию (компетентный суд), определение применимого права, трансграничный эффект банкротств, а также взаимодействие и координацию банкротных производств. Документ предлагает как основные банкротные производства по центру основных интересов должника, так и неосновные банкротные производства. Он предусматривает порядок их взаимодействия и координации, особенности определения применимого права, инструменты контролируемого признания иностранных банкротных производств. Кроме того, что немаловажно, в нем содержатся специальные правила признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений по делам о банкротстве с учетом специфики таковых. Важно, что в проекте предложены варианты в моделях признания банкротств, что создает гибкость при его обсуждении с партнерами – странами СНГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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