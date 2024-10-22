Банкрот – он теперь и во всем СНГ банкрот

В экономике сформировался запрос на системное регулирование трансграничных банкротств, а геополитические обострения стали триггером, ускорившим процессы поиска решений. Наблюдавшийся в недавние несколько лет рост судебной практики по самым разным аспектам в этой области позволил правопорядку накопить необходимый эмпирический материал – мы уже знакомы и с вопросами определения применимого права при трансграничной несостоятельности, и со сложными вопросами, возникающими при признании иностранных банкротств. Ярким сигналом для России стало определение Верховного суда Российской Федерации от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 по делу № А40-248405/2022, известному как дело «Вествок», где были зафиксированы условия банкротства иностранных компаний в России, введены в российское правовое поле основные и вторичные (локальные) банкротные производства, обозначена возможность открытия основного производства по центру основных интересов должника в России. Запрос на решение проблемы трансграничных банкротств формируется и в странах Содружества. В итоге получила развитие инициатива Межпарламентской ассамблеи стран СНГ по разработке модельного закона СНГ о трансграничной несостоятельности.