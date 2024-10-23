Цифровая экономика – это и цифровые трудовые отношения

С точки зрения агрегаторов заказов, никаких проблем нет: люди добровольно соглашаются выполнять работу на условиях самозанятости. Хотят работать два часа – пожалуйста, хотят без перерыва сорок два – их решение, агрегатор просто обрабатывает заказы и получает комиссию.