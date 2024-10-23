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Цифровая экономика – это и цифровые трудовые отношения

Цифровой вызов классическим формам занятости требует изменений в законодательстве о труде
Олег Шеин , вице-президент Российской конфедерации труда

12 млн россиян работают, выполняя заказы цифровых платформ. Для 3,5 млн человек это основной источник заработка, сообщает Росстат. Очевидно, что этих людей будет становиться больше. Цифровой вызов классическим формам занятости требует изменения и российского законодательства о труде.

С точки зрения агрегаторов заказов, никаких проблем нет: люди добровольно соглашаются выполнять работу на условиях самозанятости. Хотят работать два часа – пожалуйста, хотят без перерыва сорок два – их решение, агрегатор просто обрабатывает заказы и получает комиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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