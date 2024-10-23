Цифровая экономика – это и цифровые трудовые отношения

Цифровая экономика – это и цифровые трудовые отношенияЦифровой вызов классическим формам занятости требует изменений в законодательстве о труде
12 млн россиян работают, выполняя заказы цифровых платформ. Для 3,5 млн человек это основной источник заработка, сообщает Росстат. Очевидно, что этих людей будет становиться больше. Цифровой вызов классическим формам занятости требует изменения и российского законодательства о труде.
С точки зрения агрегаторов заказов, никаких проблем нет: люди добровольно соглашаются выполнять работу на условиях самозанятости. Хотят работать два часа – пожалуйста, хотят без перерыва сорок два – их решение, агрегатор просто обрабатывает заказы и получает комиссию.
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