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«Худший час» Англии

Истоки империи офшорного банкинга
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Система офшорного банкинга – опора глобализации и гибнущего, но все еще всесильного финансового спекулятивного капитала – работающий памятник человеческому гению. В 1967 г. Англия впала в наибольшее в своей истории ничтожество: ей пришлось признаться США в неспособности (из-за вульгарного безденежья) обеспечивать безопасность поставок нефти из Персидского залива. США заменили Англию с восторгом, завершив лишь в 1967 г. свое утверждение как единственной доминанты Запада. Как и бывает с жизнеспособными социальными организмами, крах старых стратегии и мировоззрения привел к рождению нового подхода.

Жизнеспособность Англии в ее «худший час», несмотря на исчерпание материального и финансового капитала, была все еще обеспечена интеллектом, управленческим опытом, навыками управления элитами и массами (в том числе через манипулирование культурой). Наиболее значимой частью этого наследия стал грандиозный, хотя и почти полностью теневой (в силу его важности), опыт интегрирования науки в повседневное управление. Важным фактором успеха был неформальный характер этой интеграции, основанной на личных связях выпускников элитных университетов, пошедших в политику и науку. Он обеспечивал ее невидимость со стороны, а значит – защищенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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