«Худший час» Англии

Жизнеспособность Англии в ее «худший час», несмотря на исчерпание материального и финансового капитала, была все еще обеспечена интеллектом, управленческим опытом, навыками управления элитами и массами (в том числе через манипулирование культурой). Наиболее значимой частью этого наследия стал грандиозный, хотя и почти полностью теневой (в силу его важности), опыт интегрирования науки в повседневное управление. Важным фактором успеха был неформальный характер этой интеграции, основанной на личных связях выпускников элитных университетов, пошедших в политику и науку. Он обеспечивал ее невидимость со стороны, а значит – защищенность.