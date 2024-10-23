«Худший час» Англии

«Худший час» АнглииИстоки империи офшорного банкинга
Система офшорного банкинга – опора глобализации и гибнущего, но все еще всесильного финансового спекулятивного капитала – работающий памятник человеческому гению. В 1967 г. Англия впала в наибольшее в своей истории ничтожество: ей пришлось признаться США в неспособности (из-за вульгарного безденежья) обеспечивать безопасность поставок нефти из Персидского залива. США заменили Англию с восторгом, завершив лишь в 1967 г. свое утверждение как единственной доминанты Запада. Как и бывает с жизнеспособными социальными организмами, крах старых стратегии и мировоззрения привел к рождению нового подхода.
Жизнеспособность Англии в ее «худший час», несмотря на исчерпание материального и финансового капитала, была все еще обеспечена интеллектом, управленческим опытом, навыками управления элитами и массами (в том числе через манипулирование культурой). Наиболее значимой частью этого наследия стал грандиозный, хотя и почти полностью теневой (в силу его важности), опыт интегрирования науки в повседневное управление. Важным фактором успеха был неформальный характер этой интеграции, основанной на личных связях выпускников элитных университетов, пошедших в политику и науку. Он обеспечивал ее невидимость со стороны, а значит – защищенность.