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Чего стоит депутатский мандат

Его ценность изменилась, но желающие получить такую награду найдутся
Лилия Бирюкова

Информация о том, что депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут лишить мандатов за «прогулы», на днях появилась в СМИ уже не в первый раз. И мало кого удивила. Впервые о таких намерениях «Ведомости» писали в ноябре 2023 г., когда Охотный Ряд на фоне разных обстоятельств, но под тем же предлогом покидали Василий Власов и Вадим Белоусов (из фракций ЛДПР и «Справедливая Россия»). 

И Напсо, и Пайкин – депутаты обеспеченные. Оба пришли в партию Владимира Жириновского в разное время из мира бизнеса. Таких немало в нынешнем составе обеих палат парламента.

Когда-то, казалось бы, еще не так давно, было совершенно понятно, зачем такие идут в федеральную политику: можно было лоббировать интересы своей отрасли, статус позволял налаживать «горизонтальные связи» с профильными ведомствами (считается, что по статусу, ну или, по крайней мере, по окладу, депутат равен министру), в нужный момент сделать запрос по актуальным проблемам бизнеса. Наконец, некоторые коммерсанты, которые баллотировались в Думу, вполне искренне говорили, что в бизнесе уже всего достигли и действительно хотят сделать жизнь людей лучше, внести свой вклад в историю своего региона, начинали активно заниматься благотворительностью. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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