Чего стоит депутатский мандат

Чего стоит депутатский мандатЕго ценность изменилась, но желающие получить такую награду найдутся
Информация о том, что депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут лишить мандатов за «прогулы», на днях появилась в СМИ уже не в первый раз. И мало кого удивила. Впервые о таких намерениях «Ведомости» писали в ноябре 2023 г., когда Охотный Ряд на фоне разных обстоятельств, но под тем же предлогом покидали Василий Власов и Вадим Белоусов (из фракций ЛДПР и «Справедливая Россия»).
И Напсо, и Пайкин – депутаты обеспеченные. Оба пришли в партию Владимира Жириновского в разное время из мира бизнеса. Таких немало в нынешнем составе обеих палат парламента.
Когда-то, казалось бы, еще не так давно, было совершенно понятно, зачем такие идут в федеральную политику: можно было лоббировать интересы своей отрасли, статус позволял налаживать «горизонтальные связи» с профильными ведомствами (считается, что по статусу, ну или, по крайней мере, по окладу, депутат равен министру), в нужный момент сделать запрос по актуальным проблемам бизнеса. Наконец, некоторые коммерсанты, которые баллотировались в Думу, вполне искренне говорили, что в бизнесе уже всего достигли и действительно хотят сделать жизнь людей лучше, внести свой вклад в историю своего региона, начинали активно заниматься благотворительностью.