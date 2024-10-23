Чего стоит депутатский мандат

Когда-то, казалось бы, еще не так давно, было совершенно понятно, зачем такие идут в федеральную политику: можно было лоббировать интересы своей отрасли, статус позволял налаживать «горизонтальные связи» с профильными ведомствами (считается, что по статусу, ну или, по крайней мере, по окладу, депутат равен министру), в нужный момент сделать запрос по актуальным проблемам бизнеса. Наконец, некоторые коммерсанты, которые баллотировались в Думу, вполне искренне говорили, что в бизнесе уже всего достигли и действительно хотят сделать жизнь людей лучше, внести свой вклад в историю своего региона, начинали активно заниматься благотворительностью.