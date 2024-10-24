Энергия БРИКС

От прошедшего форума БРИКС ждали много. Это прежде всего демонстрация широких перспектив данного альянса и его растущей популярности в самых разных уголках планеты. Просто удивительно (хотя в то же время и вполне ожидаемо), насколько востребованной оказалась платформа, в основу которой положена идея создания более равноправного и справедливого мира.