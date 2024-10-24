Энергия БРИКС

Энергия БРИКССможет ли альянс изменить правила игры в нефтегазовой сфере
От прошедшего форума БРИКС ждали много. Это прежде всего демонстрация широких перспектив данного альянса и его растущей популярности в самых разных уголках планеты. Просто удивительно (хотя в то же время и вполне ожидаемо), насколько востребованной оказалась платформа, в основу которой положена идея создания более равноправного и справедливого мира.
Но возникает резонный вопрос: а есть ли у этого объединения потенциал практической деятельности? Ведь «дружить против» кого-либо относительно просто, а вот вместе создавать новые политические смыслы и экономические реалии гораздо труднее. Думается, как раз БРИКС и может предложить своим участникам реальные созидательные механизмы, которых сегодня остро не хватает. Возьмем, к примеру, сферу топливно-энергетического комплекса.