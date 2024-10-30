Географию не отменишь

Географию не отменишьПочему грузинской мечте о евроинтеграции придется опереться на союз с Россией
У каждого государства есть свой миф, позволяющий цементировать общество. Грузинский миф, который пестовался рядом политиков, исходит из того, что страна является частью Большой Европы, ее передовым форпостом.
Да, и такое восприятие мира возможно, если оно не вступает в конфликт с реалиями, а применительно к Грузии реалии состоят в том, что ее экономика привязана к России. Послевоенная Финляндия смогла выйти из этого противоречия, сформировав европейские институты и установив дружественные отношения с Союзом. У Грузии с сочетанием этих двух форм явные сложности, что создает глубокий надлом.
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