Географию не отменишь

Да, и такое восприятие мира возможно, если оно не вступает в конфликт с реалиями, а применительно к Грузии реалии состоят в том, что ее экономика привязана к России. Послевоенная Финляндия смогла выйти из этого противоречия, сформировав европейские институты и установив дружественные отношения с Союзом. У Грузии с сочетанием этих двух форм явные сложности, что создает глубокий надлом.