Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Вечная зима»: трудно быть мужчиной

В прокат вышла драма о чувстве вины и необходимости прощения
Роман Черкасов , критик

В своем дневнике в конце 2004 г. магнитогорский старшеклассник Денис (Сергей Грузинов – «Пищеблок») пишет: «Река порезала наш город на две части. Левый берег – это Азия. Правый – Европа». В Азии – заводы, гаражи и старые дома, в Европе – цивилизация, парки и универ. Денис живет в неблагополучной азиатской части вместе с отцом-сталеваром (Александр Робак – «Эпидемия», «Снегирь») и мамой – учителем музыкальной школы (Юлия Марченко – «Мерзлая земля»). Драться не умеет, в футбол играет плохо, зато тихо влюблен в некую Машу. А сможет ли он, если понадобится, защитить Машу от хулиганов, как когда-то, еще до его рождения, папа защитил маму?

Однажды, видя, с какой легкостью суровый батя может шугануть трущуюся в подъезде гопоту, Денис решает проверить себя на прочность. Тайком опрокинув, как подобает мужчине, недопитую отцом рюмку водки, он идет выносить мусор, зная, что, скорее всего, придется пройти мимо тех самых парней на лестнице. Испытание заканчивается разбитой губой и запускает короткую цепочку событий, которая приводит к трагедии – вечером следующего дня мстительные гопники изобьют Дениса до смерти. Оставшимся наедине со своим горем родителям предстоит разобраться с проклятыми вопросами – кто виноват и что теперь делать.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных