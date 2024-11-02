«Вечная зима»: трудно быть мужчиной

В своем дневнике в конце 2004 г. магнитогорский старшеклассник Денис (Сергей Грузинов – «Пищеблок») пишет: «Река порезала наш город на две части. Левый берег – это Азия. Правый – Европа». В Азии – заводы, гаражи и старые дома, в Европе – цивилизация, парки и универ. Денис живет в неблагополучной азиатской части вместе с отцом-сталеваром (Александр Робак – «Эпидемия», «Снегирь») и мамой – учителем музыкальной школы (Юлия Марченко – «Мерзлая земля»). Драться не умеет, в футбол играет плохо, зато тихо влюблен в некую Машу. А сможет ли он, если понадобится, защитить Машу от хулиганов, как когда-то, еще до его рождения, папа защитил маму?