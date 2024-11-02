«Вечная зима»: трудно быть мужчиной

«Вечная зима»: трудно быть мужчинойВ прокат вышла драма о чувстве вины и необходимости прощения
В своем дневнике в конце 2004 г. магнитогорский старшеклассник Денис (Сергей Грузинов – «Пищеблок») пишет: «Река порезала наш город на две части. Левый берег – это Азия. Правый – Европа». В Азии – заводы, гаражи и старые дома, в Европе – цивилизация, парки и универ. Денис живет в неблагополучной азиатской части вместе с отцом-сталеваром (Александр Робак – «Эпидемия», «Снегирь») и мамой – учителем музыкальной школы (Юлия Марченко – «Мерзлая земля»). Драться не умеет, в футбол играет плохо, зато тихо влюблен в некую Машу. А сможет ли он, если понадобится, защитить Машу от хулиганов, как когда-то, еще до его рождения, папа защитил маму?
Однажды, видя, с какой легкостью суровый батя может шугануть трущуюся в подъезде гопоту, Денис решает проверить себя на прочность. Тайком опрокинув, как подобает мужчине, недопитую отцом рюмку водки, он идет выносить мусор, зная, что, скорее всего, придется пройти мимо тех самых парней на лестнице. Испытание заканчивается разбитой губой и запускает короткую цепочку событий, которая приводит к трагедии – вечером следующего дня мстительные гопники изобьют Дениса до смерти. Оставшимся наедине со своим горем родителям предстоит разобраться с проклятыми вопросами – кто виноват и что теперь делать.