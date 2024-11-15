«Еретик»: между теологическим диспутом и хоррор-квестом

«Еретик»: между теологическим диспутом и хоррор-квестомВ прокат вышел клаустрофобический триллер с Хью Грантом в роли злодея
Две девушки-мормонки (Софи Тэтчер – Натали из «Шершней» и Хлоя Ист – Моника из «Фабельманов» Спилберга) звонят в дверь пожилого англичанина мистера Рида (Хью Грант – «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс»), чтобы рассказать ему о Церкви Святых последних дней. Мистер Рид оказывается приятным джентльменом в кардигане и гостеприимно приглашает их в дом. Зайдя внутрь, миссионерки оказываются в ловушке, а хозяин дома вовлекает их в нечто среднее между теологическим диспутом и хоррор-квестом, чтобы донести до них одну несомненную, как ему кажется, истину о том, как в этом мире все устроено.
Триллер написан и поставлен Скоттом Беком и Брайаном Вудсом – дуэтом, придумавшим «Тихое место», и, насколько «Место» было молчаливым, настолько же «Еретик» многословен. Большую часть времени герои разговаривают, обмениваются аргументами, лукавят, выводят друг друга на чистую воду, и именно диалог, а не внешние события, здесь движет сюжет. Каждый раз, когда разговор достигает очередного переломного момента, т. е. когда девушки понимают что-то важное про своего собеседника и, соответственно, про свои печальные перспективы, режим беседы меняется и действие, как в видеоигре, перемещается на новый, более опасный уровень. А герои – в новую комнату причудливо спроектированного и похожего на лабиринт дома мистера Рида.