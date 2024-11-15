«Еретик»: между теологическим диспутом и хоррор-квестом

Триллер написан и поставлен Скоттом Беком и Брайаном Вудсом – дуэтом, придумавшим «Тихое место», и, насколько «Место» было молчаливым, настолько же «Еретик» многословен. Большую часть времени герои разговаривают, обмениваются аргументами, лукавят, выводят друг друга на чистую воду, и именно диалог, а не внешние события, здесь движет сюжет. Каждый раз, когда разговор достигает очередного переломного момента, т. е. когда девушки понимают что-то важное про своего собеседника и, соответственно, про свои печальные перспективы, режим беседы меняется и действие, как в видеоигре, перемещается на новый, более опасный уровень. А герои – в новую комнату причудливо спроектированного и похожего на лабиринт дома мистера Рида.