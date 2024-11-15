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«Еретик»: между теологическим диспутом и хоррор-квестом

В прокат вышел клаустрофобический триллер с Хью Грантом в роли злодея
Роман Черкасов , критик

Две девушки-мормонки (Софи Тэтчер – Натали из «Шершней» и Хлоя Ист – Моника из «Фабельманов» Спилберга) звонят в дверь пожилого англичанина мистера Рида (Хью Грант – «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс»), чтобы рассказать ему о Церкви Святых последних дней. Мистер Рид оказывается приятным джентльменом в кардигане и гостеприимно приглашает их в дом. Зайдя внутрь, миссионерки оказываются в ловушке, а хозяин дома вовлекает их в нечто среднее между теологическим диспутом и хоррор-квестом, чтобы донести до них одну несомненную, как ему кажется, истину о том, как в этом мире все устроено.

Триллер написан и поставлен Скоттом Беком и Брайаном Вудсом – дуэтом, придумавшим «Тихое место», и, насколько «Место» было молчаливым, настолько же «Еретик» многословен. Большую часть времени герои разговаривают, обмениваются аргументами, лукавят, выводят друг друга на чистую воду, и именно диалог, а не внешние события, здесь движет сюжет. Каждый раз, когда разговор достигает очередного переломного момента, т. е. когда девушки понимают что-то важное про своего собеседника и, соответственно, про свои печальные перспективы, режим беседы меняется и действие, как в видеоигре, перемещается на новый, более опасный уровень. А герои – в новую комнату причудливо спроектированного и похожего на лабиринт дома мистера Рида.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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