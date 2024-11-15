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«Передвижники»: новый взгляд на классику

На выставке в Третьяковской галерее собраны главные картины знаменитого товарищества
Анна Нехаева , критик

Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ), членов которого называют передвижниками, возникло в последней трети XIX в. и объединило мастеров, противостоящих академизму и классической традиции. Знаковые работы передвижников известны буквально каждому – их изображения часто публикуют в учебниках, что неудивительно, ведь именно они формировали пути развития российского искусства своего времени. Особенно ярко мастера проявили себя в историческом и портретном жанрах, а также в пейзаже и бытовых картинах.

Первые три десятилетия существования ТПХВ лидировало на художественном рынке – они были законодателями моды, о них писали газеты и журналы. С конца 1870-х гг. постоянными гостями на выставках передвижников стали императоры. Начиная с Александра II члены венценосной семьи регулярно покупали картины товарищества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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