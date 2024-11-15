«Передвижники»: новый взгляд на классику

Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ), членов которого называют передвижниками, возникло в последней трети XIX в. и объединило мастеров, противостоящих академизму и классической традиции. Знаковые работы передвижников известны буквально каждому – их изображения часто публикуют в учебниках, что неудивительно, ведь именно они формировали пути развития российского искусства своего времени. Особенно ярко мастера проявили себя в историческом и портретном жанрах, а также в пейзаже и бытовых картинах.