Работа над ошибками

Ошибки ИИ уже приводили к скандалам, многомиллиардным потерям и даже, увы, трагедиям. Наверное, самой известной историей в нашей стране стало обвинение ученого-гидролога из Ярославля Александра Цветкова, которого искусственный интеллект (ИИ) принял за возможного убийцу четырех женщин в Москве в 2002 г. 16 февраля полиция задержала Цветкова в аэропорту «Домодедово», сославшись на то, что нейросеть обнаружила совпадение его внешности с фотороботом на 55%. Если бы не личное вмешательство президента России, ученый, возможно, так и остался бы под стражей, несмотря на железное алиби: когда совершались те убийства, он находился в научной экспедиции далеко от мест преступления.