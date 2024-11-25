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Работа над ошибками

Можно ли защитить бизнес и общество от ущерба, нанесенного искусственным интеллектом
Анастасия Егорова , руководитель студии GetProgress

Ошибки ИИ уже приводили к скандалам, многомиллиардным потерям и даже, увы, трагедиям. Наверное, самой известной историей в нашей стране стало обвинение ученого-гидролога из Ярославля Александра Цветкова, которого искусственный интеллект (ИИ) принял за возможного убийцу четырех женщин в Москве в 2002 г. 16 февраля полиция задержала Цветкова в аэропорту «Домодедово», сославшись на то, что нейросеть обнаружила совпадение его внешности с фотороботом на 55%. Если бы не личное вмешательство президента России, ученый, возможно, так и остался бы под стражей, несмотря на железное алиби: когда совершались те убийства, он находился в научной экспедиции далеко от мест преступления.

Самым же громким случаем бизнес-ошибок в России с участием ИИ стали убытки «Сбера», о которых рассказал Герман Греф. По его признанию, «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм» привела к потерям в миллиарды рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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