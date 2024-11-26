Почему растут цены

В октябре текущего года Банк России повысил прогноз по годовой инфляции в 2024 г. до 8–8,5%. В прошлый раз он менял прогноз в марте, и тогда это стало одним из самых масштабных пересмотров – с 4,3 до 7%. Уже очевидно, что ни в этом, ни в следующем году цель по инфляции в 4% не сможет быть достигнута.