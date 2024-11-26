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Почему растут цены

Заигрывание с регулированием наценок может обернуться еще большим подорожанием товаров
Вадим Ковригин , замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ

В октябре текущего года Банк России повысил прогноз по годовой инфляции в 2024 г. до 8–8,5%. В прошлый раз он менял прогноз в марте, и тогда это стало одним из самых масштабных пересмотров – с 4,3 до 7%. Уже очевидно, что ни в этом, ни в следующем году цель по инфляции в 4% не сможет быть достигнута.

Несмотря на то что инфляция на горизонте двух лет имеет тенденцию к замедлению, месячная базовая инфляция, которая более четко отражает колебание стоимости основных компонентов потребительской корзины, ускоряется. Основными драйверами становятся продовольственные товары, за исключением сезонной дефляции плодоовощной продукции, к примеру. Это и становится поводом к рассуждению, кто же разгоняет инфляцию, почему цены на полке идут вверх, можно ли это остановить и кто в этом заинтересован.

Однако процесс ценообразования настолько сложен и многогранен, что любые действия «в лоб», которые могут казаться логичными, иногда могут повлечь за собой прямо противоположный эффект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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