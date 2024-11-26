Почему растут цены

Почему растут ценыЗаигрывание с регулированием наценок может обернуться еще большим подорожанием товаров
В октябре текущего года Банк России повысил прогноз по годовой инфляции в 2024 г. до 8–8,5%. В прошлый раз он менял прогноз в марте, и тогда это стало одним из самых масштабных пересмотров – с 4,3 до 7%. Уже очевидно, что ни в этом, ни в следующем году цель по инфляции в 4% не сможет быть достигнута.
Несмотря на то что инфляция на горизонте двух лет имеет тенденцию к замедлению, месячная базовая инфляция, которая более четко отражает колебание стоимости основных компонентов потребительской корзины, ускоряется. Основными драйверами становятся продовольственные товары, за исключением сезонной дефляции плодоовощной продукции, к примеру. Это и становится поводом к рассуждению, кто же разгоняет инфляцию, почему цены на полке идут вверх, можно ли это остановить и кто в этом заинтересован.
Однако процесс ценообразования настолько сложен и многогранен, что любые действия «в лоб», которые могут казаться логичными, иногда могут повлечь за собой прямо противоположный эффект.