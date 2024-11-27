Арабскому языку нужен свой Пушкин

С огромным интересом узнавала я о том, как много всего он успел создать за свою короткую, но яркую и насыщенную жизнь, как щедро и изысканно обогатил он русский язык, подготовив тем самым почву для бурного расцвета русской литературы последующих десятилетий. И это при том, что первые 10 лет своей жизни он говорил в основном по-французски, как это было заведено тогда во многих знатных семействах. Заложенным же в него основам русского языка Пушкин обязан няне. Именно благодаря ей он познакомился с волшебным миром русских сказок. А еще одаренного юношу заворожила потрясающая личная история его прадеда Ганнибала, выходца из тогдашней Абиссинии.