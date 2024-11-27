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Арабскому языку нужен свой Пушкин

Большинство мусульман не владеют им в достаточной степени, чтобы читать свою священную книгу в оригинале
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Когда два года назад я только начинала учить русский язык, я до конца еще не осознавала всю масштабность гения Александра Сергеевича Пушкина. Тогда он был для меня одним из великого множества русских авторов, пылкий поэт эпохи романтизма в некоем особом русском стиле – не столь трагичный, как поэты немецкие, но гораздо более плодовитый, нежели его современники к западу от Петербурга. И еще я ровным счетом ничего не знала о его вкладе в революционное преображение русского языка, его развитие. Осознание значения этой роли Пушкина пришло ко мне позже и не сразу.

С огромным интересом узнавала я о том, как много всего он успел создать за свою короткую, но яркую и насыщенную жизнь, как щедро и изысканно обогатил он русский язык, подготовив тем самым почву для бурного расцвета русской литературы последующих десятилетий. И это при том, что первые 10 лет своей жизни он говорил в основном по-французски, как это было заведено тогда во многих знатных семействах. Заложенным же в него основам русского языка Пушкин обязан няне. Именно благодаря ей он познакомился с волшебным миром русских сказок. А еще одаренного юношу заворожила потрясающая личная история его прадеда Ганнибала, выходца из тогдашней Абиссинии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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