Ложные впечатления вместо искусства

Почему театр, настоящий репертуарный театр, так необходим? Для чего он нужен? Чем он в принципе отличается от других сценических площадок? В первую очередь, репертуарный театр – это школа. Это сформированный десяти-, а то и столетиями ориентир на конкретные ценности, на определенные вершины развития. Это всегда преемственность поколений, когда молодые артисты, только начавшие свой непростой творческий путь, имеют возможность постигать ремесло благодаря поддержке старших коллег – мэтров сцены.