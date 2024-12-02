Ложные впечатления вместо искусства

Ложные впечатления вместо искусстваДля чего ставить спектакли, если можно несколько раз в месяц отдать сцену под антрепризу и неплохо заработать?
Почему театр, настоящий репертуарный театр, так необходим? Для чего он нужен? Чем он в принципе отличается от других сценических площадок? В первую очередь, репертуарный театр – это школа. Это сформированный десяти-, а то и столетиями ориентир на конкретные ценности, на определенные вершины развития. Это всегда преемственность поколений, когда молодые артисты, только начавшие свой непростой творческий путь, имеют возможность постигать ремесло благодаря поддержке старших коллег – мэтров сцены.
Репертуарный театр отличает наличие так называемой стационарной, постоянной труппы. И каждый театральный коллектив совершенно уникален. Он обладает своими замечательными особенностями, которые нужно учитывать как руководителю, так и всем, кто в этом организме существует. Несмотря на уникальность генетического кода каждой такой совершенно неповторимой микровселенной, в его основе лежат русские театральные традиции. Труппа традиционно воспитывается на творческом наследии величайших мастеров искусства: Михаила Чехова, Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Михаила Щепкина.