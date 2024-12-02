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Ложные впечатления вместо искусства

Для чего ставить спектакли, если можно несколько раз в месяц отдать сцену под антрепризу и неплохо заработать?
Евгений Герасимов , народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке

Почему театр, настоящий репертуарный театр, так необходим? Для чего он нужен? Чем он в принципе отличается от других сценических площадок? В первую очередь, репертуарный театр – это школа. Это сформированный десяти-, а то и столетиями ориентир на конкретные ценности, на определенные вершины развития. Это всегда преемственность поколений, когда молодые артисты, только начавшие свой непростой творческий путь, имеют возможность постигать ремесло благодаря поддержке старших коллег – мэтров сцены.

Репертуарный театр отличает наличие так называемой стационарной, постоянной труппы. И каждый театральный коллектив совершенно уникален. Он обладает своими замечательными особенностями, которые нужно учитывать как руководителю, так и всем, кто в этом организме существует. Несмотря на уникальность генетического кода каждой такой совершенно неповторимой микровселенной, в его основе лежат русские театральные традиции. Труппа традиционно воспитывается на творческом наследии величайших мастеров искусства: Михаила Чехова, Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Михаила Щепкина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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