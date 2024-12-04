Политический вход в Афганистан

Но самым важным итогом визита в Кабул стало четкое заявление представителей России о готовности исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Шойгу отметил, что такое решение поспособствует укреплению политических и экономических связей двух стран. В этот же день в Госдуму был внесен законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Последовательность этих шагов демонстрирует заинтересованность Москвы в развитии российско-афганских отношений за счет официального признания правительства талибов. Тем более что российские высокопоставленные лица неоднократно говорили об этом. Так, 4 октября на шестом заседании «Московского формата» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил, что на высшем уровне решение уже принято и его осталось утвердить законодательно.