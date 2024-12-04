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Политический вход в Афганистан

Почему Россия идет на признание «Талибана»
Дмитрий Поляков , востоковед, сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Россия продолжает развивать отношения с нынешними афганскими властями. В конце ноября российская высокопоставленная делегация, в состав которой вошли секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и вице-премьер Алексей Оверчук, посетила Афганистан и провела переговоры с руководством движения «Талибан » (запрещенная в РФ террористическая организация). Стороны обсудили экономические и политические вопросы, безопасность и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Но самым важным итогом визита в Кабул стало четкое заявление представителей России о готовности исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Шойгу отметил, что такое решение поспособствует укреплению политических и экономических связей двух стран. В этот же день в Госдуму был внесен законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Последовательность этих шагов демонстрирует заинтересованность Москвы в развитии российско-афганских отношений за счет официального признания правительства талибов. Тем более что российские высокопоставленные лица неоднократно говорили об этом. Так, 4 октября на шестом заседании «Московского формата» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил, что на высшем уровне решение уже принято и его осталось утвердить законодательно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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