«Первый номер»: герой нашего времени

«Первый номер»: герой нашего времениНа Kion стартовал сериал про перезапуск гламурного журнала по сценарию экс-главреда Esquire
Когда западные бренды ушли из России, глянцевый журнал Idol лишился американской лицензии и приготовился к собственным похоронам. Однако основной владелец издания (Игорь Верник – «Жена олигарха»), поддерживающий высокий уровень оптимизма в крови при помощи экзотических биодобавок на грани нелегальности, полон энтузиазма перезапустить проект под новым названием. Акционеры из медиахолдинга (владельцы 20% Idol) смотрят на затею скептически, но, если перезапуск провалится, они смогут по дешевке выкупить здание редакции. Нужно только подсунуть журналу такого главреда, который гарантированно не сможет выпустить даже первый номер.
Например, бывшего писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов – «Мастер и Маргарита») – унылого циника, пьяницу, бабника и охальника. Много лет назад, когда унылый цинизм был вроде бы в моде, он написал дико популярный роман, на котором, как нам дают понять, выросло целое поколение. Теперь привыкший к красивой жизни Константин ездит на дорогой, но чужой машине, покрывает одни миллионные кредиты другими и бормочет одни и те же давно придуманные остроты. Разумеется, он понятия не имеет, как делать журнал, да и вообще что-либо.