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«Первый номер»: герой нашего времени

На Kion стартовал сериал про перезапуск гламурного журнала по сценарию экс-главреда Esquire
Роман Черкасов , критик

Когда западные бренды ушли из России, глянцевый журнал Idol лишился американской лицензии и приготовился к собственным похоронам. Однако основной владелец издания (Игорь Верник – «Жена олигарха»), поддерживающий высокий уровень оптимизма в крови при помощи экзотических биодобавок на грани нелегальности, полон энтузиазма перезапустить проект под новым названием. Акционеры из медиахолдинга (владельцы 20% Idol) смотрят на затею скептически, но, если перезапуск провалится, они смогут по дешевке выкупить здание редакции. Нужно только подсунуть журналу такого главреда, который гарантированно не сможет выпустить даже первый номер.

Например, бывшего писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов – «Мастер и Маргарита») – унылого циника, пьяницу, бабника и охальника. Много лет назад, когда унылый цинизм был вроде бы в моде, он написал дико популярный роман, на котором, как нам дают понять, выросло целое поколение. Теперь привыкший к красивой жизни Константин ездит на дорогой, но чужой машине, покрывает одни миллионные кредиты другими и бормочет одни и те же давно придуманные остроты. Разумеется, он понятия не имеет, как делать журнал, да и вообще что-либо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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