«Первый номер»: герой нашего времени

Например, бывшего писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов – «Мастер и Маргарита») – унылого циника, пьяницу, бабника и охальника. Много лет назад, когда унылый цинизм был вроде бы в моде, он написал дико популярный роман, на котором, как нам дают понять, выросло целое поколение. Теперь привыкший к красивой жизни Константин ездит на дорогой, но чужой машине, покрывает одни миллионные кредиты другими и бормочет одни и те же давно придуманные остроты. Разумеется, он понятия не имеет, как делать журнал, да и вообще что-либо.