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Стандарт – дело техники

Производителям необходимы нормативы для разработки и производства вычислительной техники
Илья Левчук , директор департамента индустриальных ПАКов производителя электроники Fplus

После начала СВО основная масса иностранных производителей серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и другой электроники ушли из РФ. Государственные организации и бизнес, включая объекты критической информационной инфраструктуры, потеряли возможность закупать оборудование известных зарубежных компаний, лишились официального сервисного обслуживания и регулярных обновлений.

В тот момент отечественным IT-компаниям и государству стал очевиден курс на импортозамещение. В 2022 г. многие российские производители объявили о запуске линеек вычислительной техники, а некоторые из них за короткий срок создали и собственное производство. В нынешнем году развитие российской IT-отрасли продолжается. По данным Росстата, только производство компьютеров и их частей в октябре выросло на 61,3% год к году и достигло в денежном выражении 45,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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