Стандарт – дело техники

Стандарт – дело техникиПроизводителям необходимы нормативы для разработки и производства вычислительной техники
После начала СВО основная масса иностранных производителей серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и другой электроники ушли из РФ. Государственные организации и бизнес, включая объекты критической информационной инфраструктуры, потеряли возможность закупать оборудование известных зарубежных компаний, лишились официального сервисного обслуживания и регулярных обновлений.
В тот момент отечественным IT-компаниям и государству стал очевиден курс на импортозамещение. В 2022 г. многие российские производители объявили о запуске линеек вычислительной техники, а некоторые из них за короткий срок создали и собственное производство. В нынешнем году развитие российской IT-отрасли продолжается. По данным Росстата, только производство компьютеров и их частей в октябре выросло на 61,3% год к году и достигло в денежном выражении 45,3 млрд руб.