Стандарт – дело техники

В тот момент отечественным IT-компаниям и государству стал очевиден курс на импортозамещение. В 2022 г. многие российские производители объявили о запуске линеек вычислительной техники, а некоторые из них за короткий срок создали и собственное производство. В нынешнем году развитие российской IT-отрасли продолжается. По данным Росстата, только производство компьютеров и их частей в октябре выросло на 61,3% год к году и достигло в денежном выражении 45,3 млрд руб.