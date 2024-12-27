«Финист. Первый богатырь»: укрощение строптивого

Задолго до последнего богатыря был первый. Понятно, откуда у вечно молодого Финиста Ясного Сокола (Кирилл Зайцев из «Движения вверх» и «Серебряных коньков») такое самомнение. Он же единственный богатырь на все Белогорье. Нет еще ни Ильи Муромца, ни Добрыни Никитича, ни тем более Вани – главного героя трилогии «Последний богатырь», которого играл Виктор Хориняк. Все это впереди. А сейчас раздолье – никаких соперников. Все подвиги – твои. Ходи себе геройствуй, а верный оруженосец Мелеха (Сергей Лавыгин из «Горько!» и «Кухни») будет былины слагать о доблести и силе Финиста. Но перевелись разом все чудища поганые – негде стало молодцу себя проявить. Хотя, говорят, ходит там где-то один зверь заморский, которого никто одолеть не может. Подхватил тут Финист свою булаву да пошел искать монстрище. Надо же как-то имидж поддерживать.