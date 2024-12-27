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«Финист. Первый богатырь»: укрощение строптивого

Режиссер «Чебурашки» и «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко снял свой лучший фильм
Николай Корнацкий , критик

Задолго до последнего богатыря был первый. Понятно, откуда у вечно молодого Финиста Ясного Сокола (Кирилл Зайцев из «Движения вверх» и «Серебряных коньков») такое самомнение. Он же единственный богатырь на все Белогорье. Нет еще ни Ильи Муромца, ни Добрыни Никитича, ни тем более Вани – главного героя трилогии «Последний богатырь», которого играл Виктор Хориняк. Все это впереди. А сейчас раздолье – никаких соперников. Все подвиги – твои. Ходи себе геройствуй, а верный оруженосец Мелеха (Сергей Лавыгин из «Горько!» и «Кухни») будет былины слагать о доблести и силе Финиста. Но перевелись разом все чудища поганые – негде стало молодцу себя проявить. Хотя, говорят, ходит там где-то один зверь заморский, которого никто одолеть не может. Подхватил тут Финист свою булаву да пошел искать монстрище. Надо же как-то имидж поддерживать.

Сиквелы, спин-оффы, ребуты почти всегда разочаровывают. Масштаб все больше, креатива все меньше. И выходящий 1 января «Финист», предыстория мегапопулярной франшизы компании Yellow, Black and White и телеканала «Россия 1» (совокупные сборы трех «Последних богатырей» – около 6 млрд руб.), – счастливый пример того, как прошлый успех не успокоил, а, напротив, окрылил и подстегнул. В итоге получилась лучшая часть всего цикла. И лучший фильм Дмитрия Дьяченко, режиссера как «Богатырей», так и «Чебурашки», и главного хита «Квартета И» – «О чем говорят мужчины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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