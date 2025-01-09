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Инвестиции: в ноль или в минус?

В текущих условиях высоких ставок, ограничения господдержки и роста фискальной нагрузки повышается риск их падения, а не просто стагнации
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Насколько пагубным окажется текущий этап сверхжесткой денежно-кредитной политики для инвестиций? Бизнес все чаще заявляет, что в условиях, когда любой банковский депозит с минимумом риска обеспечивает более высокую доходность, чем инвестиции в развитие, многие проекты оказались просто лишены экономического смысла. Многие ожидают, что период сверхвысоких ставок продлится еще долго, а значит, на рост спроса в ближайшие год-два можно не рассчитывать, следовательно, и расширять предложение тоже преждевременно. И вот все чаще появляется информация о том, что та или иная компания откладывает свои проекты на период «после 2025 г.». Причем речь идет не только о тех проектах, которые предполагалось финансировать с помощью кредита. Откладывают и проекты, финансируемые за счет собственных средств, и выход на IPO, чтобы не продавать долю в капитале на невыгодных условиях.

При этом в Банке России, ужесточающем денежно-кредитную политику, сложился совсем иной, весьма оптимистичный, взгляд на влияние высоких ставок на инвестиции. «В 2025–2026 гг. частные инвестиции на фоне жестких денежно-кредитных условий будут находиться вблизи уровня 2024 г.», – констатируется в описании среднесрочного прогноза Банка России. И далее утверждается, что небольшой прирост валового накопления в экономике может сохраниться лишь благодаря государственным инвестиционным и инфраструктурным проектам (хотя на фоне новостей о планах сокращения инвестпрограмм госкомпаний и это еще не факт). Кроме того, как подчеркивает руководство Банка России, инвестиции за последние годы выросли, а значит, определенный импульс уже создали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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