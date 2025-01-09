Инвестиции: в ноль или в минус?

Насколько пагубным окажется текущий этап сверхжесткой денежно-кредитной политики для инвестиций? Бизнес все чаще заявляет, что в условиях, когда любой банковский депозит с минимумом риска обеспечивает более высокую доходность, чем инвестиции в развитие, многие проекты оказались просто лишены экономического смысла. Многие ожидают, что период сверхвысоких ставок продлится еще долго, а значит, на рост спроса в ближайшие год-два можно не рассчитывать, следовательно, и расширять предложение тоже преждевременно. И вот все чаще появляется информация о том, что та или иная компания откладывает свои проекты на период «после 2025 г.». Причем речь идет не только о тех проектах, которые предполагалось финансировать с помощью кредита. Откладывают и проекты, финансируемые за счет собственных средств, и выход на IPO, чтобы не продавать долю в капитале на невыгодных условиях.