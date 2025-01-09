Инвестиции: в ноль или в минус?В текущих условиях высоких ставок, ограничения господдержки и роста фискальной нагрузки повышается риск их падения, а не просто стагнации
Насколько пагубным окажется текущий этап сверхжесткой денежно-кредитной политики для инвестиций? Бизнес все чаще заявляет, что в условиях, когда любой банковский депозит с минимумом риска обеспечивает более высокую доходность, чем инвестиции в развитие, многие проекты оказались просто лишены экономического смысла. Многие ожидают, что период сверхвысоких ставок продлится еще долго, а значит, на рост спроса в ближайшие год-два можно не рассчитывать, следовательно, и расширять предложение тоже преждевременно. И вот все чаще появляется информация о том, что та или иная компания откладывает свои проекты на период «после 2025 г.». Причем речь идет не только о тех проектах, которые предполагалось финансировать с помощью кредита. Откладывают и проекты, финансируемые за счет собственных средств, и выход на IPO, чтобы не продавать долю в капитале на невыгодных условиях.
При этом в Банке России, ужесточающем денежно-кредитную политику, сложился совсем иной, весьма оптимистичный, взгляд на влияние высоких ставок на инвестиции. «В 2025–2026 гг. частные инвестиции на фоне жестких денежно-кредитных условий будут находиться вблизи уровня 2024 г.», – констатируется в описании среднесрочного прогноза Банка России. И далее утверждается, что небольшой прирост валового накопления в экономике может сохраниться лишь благодаря государственным инвестиционным и инфраструктурным проектам (хотя на фоне новостей о планах сокращения инвестпрограмм госкомпаний и это еще не факт). Кроме того, как подчеркивает руководство Банка России, инвестиции за последние годы выросли, а значит, определенный импульс уже создали.