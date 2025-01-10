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«Похождения сценариста в Голливуде»: трагикомедия в жанре нон-фикшн

Лауреат двух «Оскаров» Уильям Голдман рассказывает, как писать сценарии – и не сойти с ума
Николай Корнацкий , критик

Сценарист не самая заметная кинопрофессия. Но и не то чтобы совсем бесславная. Понятно, почти всю славу делят актеры с режиссерами, однако заметная доля внимания достается и авторам сценария. В неформальном рейтинге узнаваемости, если бы такой существовал, они бы точно оказались повыше оператора, монтажера, художников, да и многих других профессионалов, без которых хороший – да и плохой – фильм немыслим. Правда, о чем с горькой иронией пишет Уильям Голдман, лауреат двух «Оскаров» (за вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» и триллер про Уотергейт «Вся президентская рать»), сценариста в рецензиях, как правило, поминают для того, чтобы отругать за проваленный фильм. У победы много отцов – и режиссер с актерами первыми приходят на ум. В поражении же часто виноват «плохой сценарий».

«Похождения сценариста в Голливуде» Голдмана – один из самых известных киношных нон-фикшенов. В оригинале он был опубликован еще в 1983 г., а до России добрался только сейчас. Эта книга подкупает ироничной и в то же время страстной интонацией, с которой автор рассказывает о своем ремесле. Голдман тогда прощался с профессией, подводил итоги своей голливудской карьеры. И, очевидно, поэтому позволил себе редкую степень откровенности. Кинопроизводство в его пересказе предстает одновременно и кафкианском кошмаром, и идиотской трагикомедией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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