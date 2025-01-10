«Похождения сценариста в Голливуде»: трагикомедия в жанре нон-фикшн

Сценарист не самая заметная кинопрофессия. Но и не то чтобы совсем бесславная. Понятно, почти всю славу делят актеры с режиссерами, однако заметная доля внимания достается и авторам сценария. В неформальном рейтинге узнаваемости, если бы такой существовал, они бы точно оказались повыше оператора, монтажера, художников, да и многих других профессионалов, без которых хороший – да и плохой – фильм немыслим. Правда, о чем с горькой иронией пишет Уильям Голдман, лауреат двух «Оскаров» (за вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» и триллер про Уотергейт «Вся президентская рать»), сценариста в рецензиях, как правило, поминают для того, чтобы отругать за проваленный фильм. У победы много отцов – и режиссер с актерами первыми приходят на ум. В поражении же часто виноват «плохой сценарий».