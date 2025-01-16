Брак с препятствиями

Брак с препятствиямиВ законодательной борьбе с фиктивными супружескими парами россиян и иностранцев есть нюансы
Практически все страны, принимающие мигрантов, предоставляют своим гражданам право на воссоединение с ближайшими родственниками, к которым в первую очередь относятся супруги, несовершеннолетние дети и родители. Но этот канал иногда используется и во вредоносных целях: для получения в упрощенном порядке вида на жительство и затем гражданства «страны назначения».
Государства применяют систему проверочных мероприятий для оценки фиктивности браков. Ими принимается во внимание совместное проживание, наличие общего счета в банке, совместное проведение отпуска и многое другое. В России законодатель решил вопрос радикально: фактически путем запрета иностранцам в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание (РВП), чтобы жить в своих семьях со своими российскими супругами.