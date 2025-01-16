Брак с препятствиями

Практически все страны, принимающие мигрантов, предоставляют своим гражданам право на воссоединение с ближайшими родственниками, к которым в первую очередь относятся супруги, несовершеннолетние дети и родители. Но этот канал иногда используется и во вредоносных целях: для получения в упрощенном порядке вида на жительство и затем гражданства «страны назначения».