Референдум в Сербии. Вучич идет ва-банк

Очередным шагом на пути к этому со стороны Запада стало введение санкций США против сербской нефтяной компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии), в которой 56,15% принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». В США потребовали полного вывода российского капитала из сербской компании, дав Белграду срок до 25 февраля. И в Сербии, и в России выразили взаимное намерение о проведении консультаций по данному вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 г., добавил, что уходящая администрация президента Джо Байдена напоследок пытается создать проблемы как для Сербии, так и для команды избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим существует вероятность того, что власти Сербии выкупят всю российскую долю в NIS, но за гораздо более низкую цену, чем она была продана «Газпром нефти».