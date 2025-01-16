Референдум в Сербии. Вучич идет ва-банк

Референдум в Сербии. Вучич идет ва-банкЗачем президент балканской страны проверяет себя и оппозицию
На днях президент Сербии заявил о готовности провести референдум по вопросу доверия к нему и поддержки среди населения. Поводом послужили данные, обнародованные CRTA – одной из неправительственных организаций Сербии.
Согласно заявлениям представителей CRTA, «подавляющее большинство граждан» выступают за отставку Александра Вучича. При этом, по словам спикера Народной скупщины (парламента) и близкой соратницы президента Аны Брнабич, правящая партия, Сербская прогрессивная партия (СПП), также поддержит проведение референдума. Для этого оппозиции необходимо собрать 67 подписей, чтобы запустить процедуру референдума. Партия готова поддержать референдум, добавив от себя еще 100 подписей.
Таким образом, Вучич готов идти ва-банк, соглашаясь на голосование о доверии к себе лично и нынешним властям страны. Делает он это на фоне неутихающих студенческих протестов оппозиции, спровоцированных трагедией в Нови-Саде, очевидно, не из-за политического блефа, а потому, что уверен в своих силах. В принципе, это вписывается в политическую стратегию Вучича. В декабре 2023 г. в Сербии уже проводились досрочные парламентские выборы, целью которых было продемонстрировать оппозиции, что власть легитимна и пользуется широкой поддержкой в обществе. И это удалось: тогда правящая коалиция получила большинство.
Спустя чуть более года вновь наблюдаются попытки раскачать внутриполитическую ситуацию извне. Цель – отстранение президента Вучича от власти. Делается это с помощью различных НПО. К слову, президент Вучич ранее заявлял о том, что вышеупомянутая CRTA курируется западными спецслужбами. Было логично со стороны властей опубликовать данные, подтверждающие эти заявления. Но власть пока этого не делает, опасаясь, по всей видимости, резкой реакции.
На данном этапе сербский президент ограничился ироничными заявлениями о том, что CRTA является «объективной и беспристрастной организацией и нет авторитетнее структуры ни для международного сообщества, ни для политических партий в Сербии, чем эта неправительственная организация». Власти делают ставку на административный ресурс и накопленные заслуги в период своего нахождения у руля страны. Речь идет об экономическом росте, активном привлечении инвестиций в Сербию, активном развитии городской и сельской инфраструктуры и строительстве новых автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Несмотря на более явный крен в сторону Запада в последнее время, президент Вучич продолжает мешать правящим элитам на Западе ввиду своего лояльного отношения к Кремлю. На Западе хотели бы полностью выдавить Россию не только из дружественной Сербии, но и в целом из Балканского региона.
Очередным шагом на пути к этому со стороны Запада стало введение санкций США против сербской нефтяной компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии), в которой 56,15% принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». В США потребовали полного вывода российского капитала из сербской компании, дав Белграду срок до 25 февраля. И в Сербии, и в России выразили взаимное намерение о проведении консультаций по данному вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2024 г., добавил, что уходящая администрация президента Джо Байдена напоследок пытается создать проблемы как для Сербии, так и для команды избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим существует вероятность того, что власти Сербии выкупят всю российскую долю в NIS, но за гораздо более низкую цену, чем она была продана «Газпром нефти».
Сербия вновь, как и в более ранние периоды истории, оказывается «между молотом и наковальней». В свете обострившихся отношений России и Запада, а также острого кризиса безопасности в Европе у Белграда остается все меньше пространства для маневра между Востоком и Западом. Хотя во многом действующему президенту Александру Вучичу и удается проводить политику балансирования и сохранять определенные доли суверенитета (отказ от официального признания Косова, нежелание присоединения к санкциям против России), объективно возможностей для этого по мере нарастающего давления Запада остается все меньше. Американский ультиматум относительно NIS – очередное тому подтверждение. Представляется абсолютно очевидным, что Сербии выгодно экономическое сотрудничество с Россией, помноженное на культурно-исторические связи, но западные тиски неуклонно продолжают сжиматься.
В связи с этим возможно в большей степени оправданно звучали предложения вице-премьера Сербии Александра Вулина, который в конце прошлого года инициировал принятие закона об иноагентах. Подобный закон пока не был одобрен правящей коалицией в сербском парламенте, но существует вероятность, что в скором времени он будет направлен на повторное рассмотрение. Дело в том, что Вулин обратился к президенту Сербии с просьбой пересмотреть его предложение о принятии закона об иностранных агентах.
Напомним, что подобный закон мог бы помочь сделать деятельность иностранных, прежде всего западных, НКО в Сербии более транспарентной и минимизировать для них в будущем возможности по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, попытки смены легитимной власти и т. д. Инициированный ранее законопроект предполагал также обязательную регистрацию агентов иностранного влияния в специальном реестре минюста Сербии, а также упоминание о принадлежности к иноагентам всех публикуемых ими материалов в СМИ.
Возвращаясь к теме референдума о доверии президенту Вучичу, стоит отметить, что пока нет точных гарантий, что он точно состоится. Еще не до конца понятно, каким образом может повести себя оппозиция. Но очевидно одно: давление на Сербию, вне всяких сомнений, продолжит расти. Ключевая задача для Запада, к которой он идет уже давно и к реализации которой сейчас максимально приближен, – полностью вытеснить Россию с Балкан, окончательно оторвать Косово от Сербии и минимизировать влияние Белграда в республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) путем упразднения последней, таким образом полностью подчинив себе Белград и установив рычаги влияния над ним.