«Драгоценности! Блеск русского двора»: манифест имперской роскоши

Выставку «Драгоценности! Блеск русского двора», которая разместилась в Музее Отечественной войны 1812 года – одной из площадок Государственного исторического музея (ГИМ), можно назвать экспозицией-путешественницей. В 2019 г. она проходила в центре «Эрмитаж Амстердам» в Нидерландах и помогла европейской публике больше узнать о жизни российских императоров и императриц, прежде всего Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, а также Анны Павловны, дочери Павла I, которая была королевой Нидерландов с 1840 по 1849 г.