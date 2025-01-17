«Драгоценности! Блеск русского двора»: манифест имперской роскоши

«Драгоценности! Блеск русского двора»: манифест имперской роскошиНа выставке в Историческом музее представлены украшения Фаберже, Cartier, Lalique из собрания Эрмитажа
Выставку «Драгоценности! Блеск русского двора», которая разместилась в Музее Отечественной войны 1812 года – одной из площадок Государственного исторического музея (ГИМ), можно назвать экспозицией-путешественницей. В 2019 г. она проходила в центре «Эрмитаж Амстердам» в Нидерландах и помогла европейской публике больше узнать о жизни российских императоров и императриц, прежде всего Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, а также Анны Павловны, дочери Павла I, которая была королевой Нидерландов с 1840 по 1849 г.
Экспозиция в московском ГИМе сделана с другими акцентами. В трех залах музея расположено более 250 экспонатов XVII – начала XX вв. из собрания Эрмитажа. Они рассказывают истории своих знаменитых владельцев – правителей и аристократов.
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