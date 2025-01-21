Кто рискует в интернете?Мошенники становятся все убедительнее, но от них трудно защититься
Виктимность, т. е. повышенная возможность конкретного человека стать жертвой преступления, – явление, которое изучается целым спектром наук – от психологии и социологии до криминологии. Принято считать, что высокая виктимность бывает связана с личностными характеристиками или ситуацией. В последние годы в профессиональной среде утвердился новый термин – кибервиктимность, которая касается преступлений, связанных с применением цифровых технологий.
Действительно, несмотря на то что до людей постоянно доводится информация о разнообразных формах кибермошенничества, число таких инцидентов неуклонно растет. По данным МВД, только за девять месяцев 2024 г. ущерб для россиян от киберпреступлений превысил 116 млрд руб., их чисто постоянно растет. Несмотря на телесюжеты и статьи в СМИ, памятки, плакаты и предупреждения правоохранителей, миллионы попадаются на уловки. Причем отнюдь не всегда изощренные и хорошо продуманные.