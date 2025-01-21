Кто рискует в интернете?

Действительно, несмотря на то что до людей постоянно доводится информация о разнообразных формах кибермошенничества, число таких инцидентов неуклонно растет. По данным МВД, только за девять месяцев 2024 г. ущерб для россиян от киберпреступлений превысил 116 млрд руб., их чисто постоянно растет. Несмотря на телесюжеты и статьи в СМИ, памятки, плакаты и предупреждения правоохранителей, миллионы попадаются на уловки. Причем отнюдь не всегда изощренные и хорошо продуманные.