«Подслушано в Рыбинске»: упал, очнулся, труп

Когда-то Юрий Николаевич (Тимофей Трибунцев – фильмы «Остров», «Монах и бес», «Чувства Анны») был многообещающим рыбинским журналистом: стоящая на книжном шкафу свадебная фотография запечатлела его в те времена – энергичного, в модных очках, с живыми умными глазами. Теперешнего, пятидесятилетнего, Юрия в той фотографии не узнать. Полысевший и осунувшийся, он начинает день с глотка водки и едет на работу в полумертвую городскую газету «Волжский вестник» делать объемные материалы из никчемных информационных поводов. Денег, естественно, платят мало. Семнадцатилетняя дочь (Варвара Володина – «Вызов») смотрит на отца как на докучливое насекомое. Жена (Светлана Колпакова – «Ивановы-Ивановы»), с которой они давно уже спят в разных комнатах, с кем-то увлеченно переписывается, а выпуская телефон из рук, кладет его экраном вниз.