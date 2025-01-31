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«Подслушано в Рыбинске»: упал, очнулся, труп

На Premier и Start вышли первые эпизоды детективной комедии с Тимофеем Трибунцевым
Роман Черкасов , критик

Когда-то Юрий Николаевич (Тимофей Трибунцев – фильмы «Остров», «Монах и бес», «Чувства Анны») был многообещающим рыбинским журналистом: стоящая на книжном шкафу свадебная фотография запечатлела его в те времена – энергичного, в модных очках, с живыми умными глазами. Теперешнего, пятидесятилетнего, Юрия в той фотографии не узнать. Полысевший и осунувшийся, он начинает день с глотка водки и едет на работу в полумертвую городскую газету «Волжский вестник» делать объемные материалы из никчемных информационных поводов. Денег, естественно, платят мало. Семнадцатилетняя дочь (Варвара Володина – «Вызов») смотрит на отца как на докучливое насекомое. Жена (Светлана Колпакова – «Ивановы-Ивановы»), с которой они давно уже спят в разных комнатах, с кем-то увлеченно переписывается, а выпуская телефон из рук, кладет его экраном вниз.

Однажды – точнее, уже на второй минуте первой серии – Юрия посетило видение. Проснувшись утром после беспокойного сна, герой заперся в туалете и только собирался сделать ритуальный глоток из спрятанной в сливном бачке бутылки, как вдруг мелко заморгал и как подкошенный рухнул на кафельный пол. И привиделось ему, будто некто в кожаных перчатках сбивает на машине девушку. В тот же день за первым видением последовало второе (кто-то душил уже другую девушку), назавтра – третье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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