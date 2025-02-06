ГОЭЛРО 2.0

ГОЭЛРО 2.0Как спасти одну из самых старых энергосистем в мире
В России одна из самых старых энергосистем в мире, средний возраст подходит к 39 годам, и одни из самых низких цен на электроэнергию (цены в США и в странах ЕС выше в 2–4 раза).
Энергосистема России сегодня подошла к пределу своих возможностей. В ней уже происходят крупные аварии, например на юге и в Приморье прошлым летом, и в целом увеличивается аварийность. Сегодня необходимо начинать ее глубокое обновление и модернизацию. Так, недавно утвержденная правительством Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. предполагает инвестиции в размере 42,6 трлн руб. в год. Они позволят обновить треть генерирующих мощностей и частично модернизировать электросети.
В энергетике нет собственного капитала, чтобы профинансировать эту стройку. Более того, текущая цена электроэнергии не позволяет привлечь и окупить требуемые инвестиции. Совокупная годовая выручка электроэнергетики сейчас порядка 5,5 трлн руб. Чистая прибыль – оценочно – около 500 млрд руб. До 2042 г. необходимо провести два больших инвестиционных цикла. То есть через 1–2 года энергетики должны начать вложения первых примерно 15 трлн руб. (из запланированных 42,6 трлн руб.). Для этого им нужно иметь от 4 трлн до 6 трлн руб. собственного капитала, чтобы привлечь кредиты в размере от 9 трлн до 11 трлн руб., в пропорциях собственного и заемного капитала 30:70 и 40:60 соответственно.