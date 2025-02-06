Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

ГОЭЛРО 2.0

Как спасти одну из самых старых энергосистем в мире
Михаил Расстригин , первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок»

В России одна из самых старых энергосистем в мире, средний возраст подходит к 39 годам, и одни из самых низких цен на электроэнергию (цены в США и в странах ЕС выше в 2–4 раза).

Энергосистема России сегодня подошла к пределу своих возможностей. В ней уже происходят крупные аварии, например на юге и в Приморье прошлым летом, и в целом увеличивается аварийность. Сегодня необходимо начинать ее глубокое обновление и модернизацию. Так, недавно утвержденная правительством Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. предполагает инвестиции в размере 42,6 трлн руб. в год. Они позволят обновить треть генерирующих мощностей и частично модернизировать электросети.

В энергетике нет собственного капитала, чтобы профинансировать эту стройку. Более того, текущая цена электроэнергии не позволяет привлечь и окупить требуемые инвестиции. Совокупная годовая выручка электроэнергетики сейчас порядка 5,5 трлн руб. Чистая прибыль – оценочно – около 500 млрд руб. До 2042 г. необходимо провести два больших инвестиционных цикла. То есть через 1–2 года энергетики должны начать вложения первых примерно 15 трлн руб. (из запланированных 42,6 трлн руб.). Для этого им нужно иметь от 4 трлн до 6 трлн руб. собственного капитала, чтобы привлечь кредиты в размере от 9 трлн до 11 трлн руб., в пропорциях собственного и заемного капитала 30:70 и 40:60 соответственно.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных