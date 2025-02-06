ГОЭЛРО 2.0

В энергетике нет собственного капитала, чтобы профинансировать эту стройку. Более того, текущая цена электроэнергии не позволяет привлечь и окупить требуемые инвестиции. Совокупная годовая выручка электроэнергетики сейчас порядка 5,5 трлн руб. Чистая прибыль – оценочно – около 500 млрд руб. До 2042 г. необходимо провести два больших инвестиционных цикла. То есть через 1–2 года энергетики должны начать вложения первых примерно 15 трлн руб. (из запланированных 42,6 трлн руб.). Для этого им нужно иметь от 4 трлн до 6 трлн руб. собственного капитала, чтобы привлечь кредиты в размере от 9 трлн до 11 трлн руб., в пропорциях собственного и заемного капитала 30:70 и 40:60 соответственно.