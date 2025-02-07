«Дорогой родственник»: в нашем доме поселился

Подавая документы в МФЦ, герои узнают, что в квартире, оказывается, прописан еще один родственник – сильно пьющий бывший муж одной из дочерей (Тимофей Трибунцев – «Монах и бес», «Подслушано в Рыбинске»). Лет десять назад этот ханыга ушел из дома, затерявшись где-то в питерских подворотнях, и с тех пор о нем успели забыть настолько, что даже не сразу сообразили, что это за таинственный «Тихоходов Д. С.». Теперь же его нужно срочно найти и выписать из квартиры. Первая проблема решается неожиданно быстро: вечером того же дня пропавший сам чудесным образом появляется на пороге семейного дома – всклокоченный, в полицейской форменной куртке на голое тело и с очередной невероятной историей. А вот со вторым пунктом программы немного сложнее: Дима Тихоходов – человек упрямый, непредсказуемый, да и на выдумки хитер.