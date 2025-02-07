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«Дорогой родственник»: в нашем доме поселился

На Kion стартовал показ комедийного сериала Анны Пармас про квартирный вопрос
Роман Черкасов , критик

Семья, состоящая из бабушки (Надежда Маркина – фильм «Елена», сериал «Юг»), двух ее взрослых дочерей (Анна Михалкова и Екатерина Вилкова) и беременной внучки (Екатерина Ильина – «Конец света») с почти незаметным мужем (Денис Корнух – «Инсомния»), решает продать свою большую квартиру в центре Петербурга и наконец разъехаться на три дома. Сделка вот-вот будет завершена, и когда все собираются за столом, чтобы отпраздновать начало новой жизни, со стены символично падает портрет покойного деда, предвещая нехорошее.

Подавая документы в МФЦ, герои узнают, что в квартире, оказывается, прописан еще один родственник – сильно пьющий бывший муж одной из дочерей (Тимофей Трибунцев – «Монах и бес», «Подслушано в Рыбинске»). Лет десять назад этот ханыга ушел из дома, затерявшись где-то в питерских подворотнях, и с тех пор о нем успели забыть настолько, что даже не сразу сообразили, что это за таинственный «Тихоходов Д. С.». Теперь же его нужно срочно найти и выписать из квартиры. Первая проблема решается неожиданно быстро: вечером того же дня пропавший сам чудесным образом появляется на пороге семейного дома – всклокоченный, в полицейской форменной куртке на голое тело и с очередной невероятной историей. А вот со вторым пунктом программы немного сложнее: Дима Тихоходов – человек упрямый, непредсказуемый, да и на выдумки хитер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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