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Китайский ответ на европейский вопрос

Инициативы по возобновляемым источникам энергии – это пропаганда для обогащения финансово-промышленных групп
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодный форум, девиз которого «Мир через диалог». В рамках конференции мировые лидеры, дипломаты, эксперты и представители бизнес-элит обсуждают текущие конфликты, угрозы, которые стоят перед человечеством, а также пути их разрешения. По описанию – совершенно продуктивное и милое мероприятие.

Немецкий дипломат, бывший советник канцлера Ангелы Меркель, бывший постоянный представитель Германии в ООН и по совместительству действующий председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности – Кристоф Хойсген решил коротко проинтервьюировать министра иностранных дел Китая Ван И. Сарказм и неприкрытая агрессия, оценочные суждения – это, видимо, типичные методы работы для школы немецкой дипломатии. Вопросы о мировой безопасности для бывшего дипломата касались только России. Вскользь затронув вопросы мирового права, помянув ООН, бывший советник канцлера Германии не мог не задать вопрос представителю Китая о России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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