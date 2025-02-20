Немецкий дипломат, бывший советник канцлера Ангелы Меркель, бывший постоянный представитель Германии в ООН и по совместительству действующий председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности – Кристоф Хойсген решил коротко проинтервьюировать министра иностранных дел Китая Ван И. Сарказм и неприкрытая агрессия, оценочные суждения – это, видимо, типичные методы работы для школы немецкой дипломатии. Вопросы о мировой безопасности для бывшего дипломата касались только России. Вскользь затронув вопросы мирового права, помянув ООН, бывший советник канцлера Германии не мог не задать вопрос представителю Китая о России.