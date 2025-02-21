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«Изображая воздух»: игры света

Выставка в Музее русского импрессионизма демонстрирует национальные особенности знаменитого течения
Анна Нехаева , критик

Существование «русского импрессионизма» не подвергают сомнению, пусть он во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями о классическом французском импрессионизме и имеет специфические черты. В стремлении обогатить светом и воздухом русский реализм отечественные мастера обращались к знакомым им живописным темам. Но русский импрессионизм не сводится к изображению исключительно снежных пейзажей, видов барских усадеб или крестьян на пашне, хотя такие сюжеты тоже встречаются. Его специфика значительно глубже и тоньше, что доказывает выставка «Изображая воздух» в Музее русского импрессионизма.

В экспозиции на трех этажах музея представлено 150 работ 70 мастеров – от Константина Коровина и Ильи Репина до Игоря Грабаря и Ильи Машкова. Разнообразие и самобытность жанра сливаются в многоголосье красок и сюжетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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