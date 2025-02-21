«Изображая воздух»: игры света

Существование «русского импрессионизма» не подвергают сомнению, пусть он во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями о классическом французском импрессионизме и имеет специфические черты. В стремлении обогатить светом и воздухом русский реализм отечественные мастера обращались к знакомым им живописным темам. Но русский импрессионизм не сводится к изображению исключительно снежных пейзажей, видов барских усадеб или крестьян на пашне, хотя такие сюжеты тоже встречаются. Его специфика значительно глубже и тоньше, что доказывает выставка «Изображая воздух» в Музее русского импрессионизма.