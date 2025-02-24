Нефть на троих

Все мировые СМИ облетела фотография, запечатлевшая момент начала переговоров России и США по ситуации на Украине. На ней изображены члены российской и американской делегаций, а также представители Саудовской Аравии – страны, предоставившей площадку для диалога и выступившей в роли модератора. Не удивлюсь, если через энное количество лет какой-либо блогер или СМИ достанет это фото из своего архива и опубликует под названием что-то вроде «Новая Ялта. Представители трех стран делят между собой глобальный нефтяной рынок». И многие этому поверят, так как картинка уж очень красноречивая.