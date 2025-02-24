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Нефть на троих

Присоединятся ли США к альянсу ОПЕК+
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Все мировые СМИ облетела фотография, запечатлевшая момент начала переговоров России и США по ситуации на Украине. На ней изображены члены российской и американской делегаций, а также представители Саудовской Аравии – страны, предоставившей площадку для диалога и выступившей в роли модератора. Не удивлюсь, если через энное количество лет какой-либо блогер или СМИ достанет это фото из своего архива и опубликует под названием что-то вроде «Новая Ялта. Представители трех стран делят между собой глобальный нефтяной рынок». И многие этому поверят, так как картинка уж очень красноречивая.

Действительно, выбор места для переговоров невольно наталкивает на мысль, что речь там могла идти (или скорее будет идти во время последующих раундов) не только о прекращении огня на Украине, но и о формировании новых контуров миропорядка и не в последнюю очередь – о будущем нефтяного рынка. Кажется, впервые за одним столом собрались высокопоставленные представители трех крупнейших нефтедобывающих стран, на которые приходится более 40% мирового производства черного золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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