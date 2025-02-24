Нефть на троих

Нефть на троихПрисоединятся ли США к альянсу ОПЕК+
Все мировые СМИ облетела фотография, запечатлевшая момент начала переговоров России и США по ситуации на Украине. На ней изображены члены российской и американской делегаций, а также представители Саудовской Аравии – страны, предоставившей площадку для диалога и выступившей в роли модератора. Не удивлюсь, если через энное количество лет какой-либо блогер или СМИ достанет это фото из своего архива и опубликует под названием что-то вроде «Новая Ялта. Представители трех стран делят между собой глобальный нефтяной рынок». И многие этому поверят, так как картинка уж очень красноречивая.
Действительно, выбор места для переговоров невольно наталкивает на мысль, что речь там могла идти (или скорее будет идти во время последующих раундов) не только о прекращении огня на Украине, но и о формировании новых контуров миропорядка и не в последнюю очередь – о будущем нефтяного рынка. Кажется, впервые за одним столом собрались высокопоставленные представители трех крупнейших нефтедобывающих стран, на которые приходится более 40% мирового производства черного золота.