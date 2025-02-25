Германия проголосовала: что дальше?Сегодня некогда мощнейшая экономика ЕС пребывает в состоянии упадка
Германия проголосовала. Возглавляемый Фридрихом Мерцем консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) смог заметно улучшить свои результаты по сравнению с выборами 2021 г., но в итоге число полученных этой партией голосов оказалось чуть ниже отметки в 30%, которую она показывала в ходе предвыборных опросов. Правая партия АдГ («Альтернатива для Германии») набрала 20% голосов избирателей и добилась самого высокого результата за всю историю. По сравнению с прошлыми выборами число ее сторонников выросло вдвое. Социал-демократы в лице СДПГ впервые опустились на третье место, получив лишь 16% голосов. Партия либералов СвДП и левацкая партия «Союз Сары Вагенкнехт», о высоких шансах которых вроде бы свидетельствовали предвыборные опросы, так и не сумели преодолеть 5%-ного барьера и в результате не смогут получить места в бундестаге.
Явка на выборы составила 83%, что стало самым высоким результатом за последние 40 лет. И это стало одной из тех неожиданностей, которые оказались на руку АдГ, занявшей по итогам голосования первое место в восточных регионах страны.
Корпоративный канцлер
Мерц шел на выборы под лозунгом перемен и в ходе предвыборной кампании даже сумел продемонстрировать определенные задатки канцлера, несмотря на низкую популярность. И пусть объединение ХДС/ХСС получило только 29% голосов избирателей, это выводит их на первое место по итогам выборов. Так что Мерц в свои 69 лет может теперь рассчитывать на свой первый государственный пост – канцлера.
В свое время бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла его своим самым сильным соперником и решительно отодвинула на вторые роли. Тогда Мерц ушел зарабатывать деньги в других сферах и много лет занимался тем, что представлял интересы наиболее влиятельных корпоративных и финансовых элит. Наиболее показательным является тот факт, что в период с 2016 по 2020 г. он являлся ключевым представителем компании «Блэк Рок» в Германии. Благодаря усилиям Мерца «Блэк Рок» превратился в одного из крупнейших негерманских акционеров целого ряда ключевых немецких компаний – начиная с «Дойче банка» и «Фольксвагена» и заканчивая БМВ и «Сименсом». В результате Германия стала первой страной, которой будет управлять бывший сотрудник компании «Блэк Рок».
Срок пребывания консерваторов в оппозиции оказался в итоге недолгим – всего каких-то три с половиной года.
Как сформировать коалицию
Ожидается, что для управления страной консерваторам придется сформировать многопартийную коалицию. Наиболее вероятным сценарием представляется формирование коалиционного объединения с социал-демократами и зелеными, поскольку сотрудничество с АдГ в Германии было бы сочтено нарушением политического табу. Но при этом родственный ХДС баварский ХСС категорически выступает против любого сотрудничества с «зелеными» из-за их недостаточно реалистичного подхода и к вопросам экономики, и к проблемам миграции. В свое время Мерц пытался при поддержке АдГ провести через бундестаг закон, направленный на ужесточение миграционной политики, но подвергся за это жесткой критике, и в итоге его попытка успехом не увенчалась.
Лично мне кажется сомнительным, что в ближайшие два месяца Мерцу удастся сформировать устойчивую коалицию. Вероятней всего в партии социал-демократов сменится руководство. Ведь именно бывший теперь канцлер Олаф Шольц несет ответственность за те тяжелые потери, с которыми когда-либо доводилось сталкиваться его партии. Наилучшим вариантом была бы смена поколений в руководстве партии. Но будут ли новые руководители готовы без промедления войти в состав правительства, вместо того чтобы заниматься формированием своего имиджа, оставаясь в оппозиции?
Мерц намерен проводить курс на решительную либерализацию Германии. Он не устает повторять, что зеленая политика завела страну слишком далеко. Подобная позиция является реакцией как на проблемы в промышленности Германии, так и на плохо отрегулированную миграционную политику, результатом которой стали чуть ли не ежедневные массовые вспышки насилия. Иными словами, складывающаяся трехпартийная коалиция неизбежно столкнется с множеством самых разнообразных конфликтов, если учитывать, что действовать она будет под жестким контролем со стороны консерваторов, которых характеризует резко антироссийская воинственная позиция. Такому «ястребу», как Мерц, будет, скорее всего, не по душе идея снова начать налаживать отношения с Россией, даже если Вашингтону и Москве удастся нормализовать свои двусторонние отношения на самых разных уровнях. Да и России следовало бы трижды подумать, прежде чем решиться на восстановление отношений с нынешней нестабильной Германией.
В результате Германия рискует оказаться в так называемом «австрийском положении», что подразумевает ситуацию многомесячного паралича. Это будет означать политическую катастрофу. В самой Австрии выборы прошли еще в конце сентября, но новое правительство так до сих пор и не приступило к работе. В отличие от Австрии немецким консерваторам придется иметь дело с новой политической динамикой, когда у руля страны оказался Мерц. Сегодня некогда мощнейшая экономика Европейского союза пребывает в состоянии упадка, а довеском к нему служат вспышки насилия, неэффективное управление и непомерно высокие цены на энергоносители.
Германия в тисках
Основу немецкой промышленности составляет машиностроение. Благодаря продажам своих автомобилей за рубежом Германия некогда являлась лидером в области экспорта, обеспечивавшего ей профицит торгового баланса. Но те времена давно прошли. Причин тому множество: от системных просчетов в области управления (достаточно вспомнить такую аферу, как «Дизельгейт» или другие похожие истории с немецкими мошенниками) до чудовищной бюрократии, высокой стоимости рабочей силы и нехватки квалифицированных кадров. И это далеко не полный список. Прибавьте сюда масштабнейшие санкции против России, некогда являвшейся крупнейшим из ближайших рынков сбыта. А ведь будут еще и новые 25%-ные пошлины, которые вступят в силу 2 марта по решению администрации Дональда Трампа.
Германия оказалась зажатой в тиски между собственными односторонними санкциями против России и высокими пошлинами, введенными в ее отношении Соединенными Штатами. Как выбраться из этой трясины без искусной дипломатии? Но ведь эффективная дипломатия никогда и не входила в число особенных немецких достоинств.
На Мюнхенской конференции по безопасности представители США забили в тревожный набат, но, будучи хорошо знакомой с немецким менталитетом, я не уверена, что этот сигнал будет в Германии правильно воспринят. Уж больно немцы любят сами поучать других. Да и господин Мерц особым смирением никогда не отличался.