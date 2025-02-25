Германия проголосовала: что дальше?

Мерц намерен проводить курс на решительную либерализацию Германии. Он не устает повторять, что зеленая политика завела страну слишком далеко. Подобная позиция является реакцией как на проблемы в промышленности Германии, так и на плохо отрегулированную миграционную политику, результатом которой стали чуть ли не ежедневные массовые вспышки насилия. Иными словами, складывающаяся трехпартийная коалиция неизбежно столкнется с множеством самых разнообразных конфликтов, если учитывать, что действовать она будет под жестким контролем со стороны консерваторов, которых характеризует резко антироссийская воинственная позиция. Такому «ястребу», как Мерц, будет, скорее всего, не по душе идея снова начать налаживать отношения с Россией, даже если Вашингтону и Москве удастся нормализовать свои двусторонние отношения на самых разных уровнях. Да и России следовало бы трижды подумать, прежде чем решиться на восстановление отношений с нынешней нестабильной Германией.