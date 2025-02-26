Весна или оттепель?

Блокировка активов российских инвесторов в результате введенных Европейским союзом (ЕС) в 2022 г. санкций породила всплеск судебных разбирательств с центральными европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream в российской юрисдикции. Первые успешные шаги проделаны банком «Санкт-Петербург», «МТС банком», Росбанком и другими крупными игроками, затем в борьбу за право компенсировать свои убытки вступили частные инвесторы. Как складывается практика и чего стоит ожидать в 2025 г.?