Стратегия бури и натиска: Трамп выступил в конгрессе

Уже понятно: когда Трамп говорил, что он не имеет отношения к так называемому «Проекту 2025», он, конечно, лукавил. Ведь то, что делает его новая администрация, очень четко укладывается в рамки, которые были предложены в этом масштабном документе. В этот раз Трамп пришел к власти и уже с готовой кадровой скамейкой, и, что немаловажно, с консолидированной тотальной поддержкой республиканцев (кроме разве что Митча Макконнелла, в последнее время традиционного диссидента в сенате). Обратная сторона этой консолидации – достаточно жесткая обструкция со стороны демократической партии.