Стратегия бури и натиска: Трамп выступил в конгрессе

Стратегия бури и натиска: Трамп выступил в конгрессеНастойчивость является очень серьезным оружием, демонстрирует американский президент
Президент США Дональд Трамп в первый раз в качестве 47-го главы государства выступил в конгрессе. Это обращение демонстрирует принципиально новый стиль по сравнению с его первым президентским сроком. На этот раз у Трампа есть подготовленная программа реформ, просматривается четкое и идеологическое, и организационное их содержание.
Уже понятно: когда Трамп говорил, что он не имеет отношения к так называемому «Проекту 2025», он, конечно, лукавил. Ведь то, что делает его новая администрация, очень четко укладывается в рамки, которые были предложены в этом масштабном документе. В этот раз Трамп пришел к власти и уже с готовой кадровой скамейкой, и, что немаловажно, с консолидированной тотальной поддержкой республиканцев (кроме разве что Митча Макконнелла, в последнее время традиционного диссидента в сенате). Обратная сторона этой консолидации – достаточно жесткая обструкция со стороны демократической партии.