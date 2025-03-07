«Роднина»: чемпионки тоже плачут

«Роднина»: чемпионки тоже плачутВ прокате – биография великой фигуристки Ирины Родниной
Градусник великодушно выдает 36,6, а значит, домашний плен окончен, и ранним утром девочка вприпрыжку бежит на каток. Спустя несколько лет Ирина (первая главная роль Владиславы Самохиной) уже выходит на профессиональный лед. Ее тренирует эксцентрик Станислав Жуков (Евгений Ткачук – Шут из «Короля и шута», Гришка Мелехов из «Тихого Дона»), одержимый сделать фигурное катание не только красивым, но быстрым и изобретательным.
Он ставит Ирину в пару к Михаилу (Федор Федотов из «Серебряных коньков»). Тот, конечно, фигурист талантливый, но залюбленный своей мамой донельзя. Скоро Ирина и Михаил начинают собирать чемпионские титулы, один за другим, пока вдруг на тренировке у девушки не пойдет носом кровь. Пониженный уровень тромбоцитов из-за перенесенных в детстве болезней, говорят врачи. Да, градусник не всегда был великодушен.