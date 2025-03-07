«Роднина»: чемпионки тоже плачут

Он ставит Ирину в пару к Михаилу (Федор Федотов из «Серебряных коньков»). Тот, конечно, фигурист талантливый, но залюбленный своей мамой донельзя. Скоро Ирина и Михаил начинают собирать чемпионские титулы, один за другим, пока вдруг на тренировке у девушки не пойдет носом кровь. Пониженный уровень тромбоцитов из-за перенесенных в детстве болезней, говорят врачи. Да, градусник не всегда был великодушен.