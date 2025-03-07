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«Роднина»: чемпионки тоже плачут

В прокате – биография великой фигуристки Ирины Родниной
Николай Корнацкий , критик

Градусник великодушно выдает 36,6, а значит, домашний плен окончен, и ранним утром девочка вприпрыжку бежит на каток. Спустя несколько лет Ирина (первая главная роль Владиславы Самохиной) уже выходит на профессиональный лед. Ее тренирует эксцентрик Станислав Жуков (Евгений Ткачук – Шут из «Короля и шута», Гришка Мелехов из «Тихого Дона»), одержимый сделать фигурное катание не только красивым, но быстрым и изобретательным.

Он ставит Ирину в пару к Михаилу (Федор Федотов из «Серебряных коньков»). Тот, конечно, фигурист талантливый, но залюбленный своей мамой донельзя. Скоро Ирина и Михаил начинают собирать чемпионские титулы, один за другим, пока вдруг на тренировке у девушки не пойдет носом кровь. Пониженный уровень тромбоцитов из-за перенесенных в детстве болезней, говорят врачи. Да, градусник не всегда был великодушен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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