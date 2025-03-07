«Между нами химия»: любовь и смерть

Три года назад у Тани (Александра Бортич – «Холоп», «Фишер») умер муж, оставив ее с двумя детьми. Теперь ей приходится до поздней ночи водить такси, чтобы обеспечивать семью. Однажды Таня теряет сознание, и врачи диагностируют у нее раковую опухоль. Поскольку жить героине осталось, возможно, около года, перед ней встает вопрос: а что будет с детьми, когда она умрет? Родственники (Нелли Уварова и Павел Ворожцов) представлены довольно жлобской семейкой, беззастенчиво нацелившейся на ее квартиру, и Таня ни в коем случае не хотела бы видеть их опекунами. Поэтому выход один: срочно найти хорошего мужчину и выйти за него замуж.