Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Между нами химия»: любовь и смерть

На Wink вышли первые эпизоды сериала с Александрой Бортич, в котором трагедия гармонично уживается с юмором
Роман Черкасов , критик

Три года назад у Тани (Александра Бортич – «Холоп», «Фишер») умер муж, оставив ее с двумя детьми. Теперь ей приходится до поздней ночи водить такси, чтобы обеспечивать семью. Однажды Таня теряет сознание, и врачи диагностируют у нее раковую опухоль. Поскольку жить героине осталось, возможно, около года, перед ней встает вопрос: а что будет с детьми, когда она умрет? Родственники (Нелли Уварова и Павел Ворожцов) представлены довольно жлобской семейкой, беззастенчиво нацелившейся на ее квартиру, и Таня ни в коем случае не хотела бы видеть их опекунами. Поэтому выход один: срочно найти хорошего мужчину и выйти за него замуж.

Доверить детей второпях найденному и едва знакомому человеку – решение, в общем, тоже так себе, и авторы не пытаются делать вид, что это прекрасная идея. Сумасбродный план героини отчасти оправдывается ее отчаянным положением, вынуждающим хвататься за любую соломинку: что угодно, лишь бы не детдом и не Нелли Уварова. Но главным образом он предстает чистой условностью, позволяющей развернуть комедийную сюжетную модель «выйти замуж за 60 секунд» (вспомним «Предложение» с Сандрой Буллок или, к примеру, российский фильм «Срочно выйду замуж») с тем важным отличием, что в «Химии» речь идет о девушке, умирающей от рака.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных