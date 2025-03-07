Они не прибудут с Востока

Заинтересованность в восстановлении присутствия на емком и устойчиво растущем российском рынке вполне объяснима. За прошедшие годы только Hyundai от простоя своего завода в Санкт-Петербурге и последующей его продажи потеряла, по самым скромным оценкам, не менее 760 млрд руб. выручки (более $9 млрд), не говоря уже об убытках, связанных с падением котировок акций. Если к этим значениям присовокупить инвестиции в расширение заводских мощностей фактически накануне ухода, упущенные выгоды и репутационный ущерб, издержки будут еще выше. В свою очередь LG потеряла не менее 229 млрд руб. доходов ($2,8 млрд), Samsung – как минимум 570 млрд руб. ($6,9 млрд), в том числе совокупно около 55 млрд руб. чистой прибыли.