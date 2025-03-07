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Они не прибудут с Востока

Что ждет южнокорейские бренды при политическом потеплении
Екатерина Арапова , заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД России

Активизация политического диалога России и США стимулировала риторику о возможном возвращении в Россию ранее покинувших ее иностранных компаний, в том числе ведущих южнокорейских брендов, представленных в основном двумя категориями – автомобилестроением в лице единого холдинга Hyundai и Kia и брендами бытовой техники и электроники LG и Samsung.

Заинтересованность в восстановлении присутствия на емком и устойчиво растущем российском рынке вполне объяснима. За прошедшие годы только Hyundai от простоя своего завода в Санкт-Петербурге и последующей его продажи потеряла, по самым скромным оценкам, не менее 760 млрд руб. выручки (более $9 млрд), не говоря уже об убытках, связанных с падением котировок акций. Если к этим значениям присовокупить инвестиции в расширение заводских мощностей фактически накануне ухода, упущенные выгоды и репутационный ущерб, издержки будут еще выше. В свою очередь LG потеряла не менее 229 млрд руб. доходов ($2,8 млрд), Samsung – как минимум 570 млрд руб. ($6,9 млрд), в том числе совокупно около 55 млрд руб. чистой прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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