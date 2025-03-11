Охота на черных кошекКому на Западе выгодно распространять фейки о грязной энергетике?
Прогрессивная зеленая общественность бьет тревогу! После возвращения Дональда Трампа в Белый дом финансирование возобновляемой энергетики сворачивается, а различного рода климатические инициативы (заодно с идеями множества гендеров и иными либеральными фантазиями) отправляются туда, где они и должны быть, – в мусорное ведро. И как теперь жить? Впрочем, «защитники природы» не отчаиваются! Как обычно в таких случаях, объявляется охота на черных кошек в темной комнате – т. е. начинается поиск надуманных аргументов, которые якобы заставят оппонентов одуматься и вернуть вожделенное финансирование.
Яркий пример такой «охоты» – вышедший на днях доклад Carbon Majors, подготовленный западным аналитическим центром Influence Map. Само его название не оставляет сомнений в том, о чем пойдет речь. В западной практике крупнейшие нефтяные компании принято называть oil majors, таким образом, замена одного слова превращает их в «углеродных гигантов», т. е. с порога обвиняет их в рекордной эмиссии CO2. И действительно, согласно подсчетам авторов доклада, 169 крупнейших энергетических компаний мира в 2023 г. совокупно выбросили в атмосферу 33,9 млрд т углекислого газа.
Авторы не поленились якобы просчитать данные с 1854 по 2023 гг. и пришли к выводу, что главным загрязнителем окружающей среды выступает энергетика развивающихся государств и стран третьего мира. Конечно, такие индустриальные гиганты, как Великобритания, США, Франция, Германия, веками наращивающие свое производство без особой оглядки на окружающую среду, – тут абсолютно ни при чем!
В топе «врагов природы» оказались Россия, Китай, а также компании из Саудовской Аравии, Индии, Ирана, ОАЭ, Кувейта, Алжира. Присутствуют в рейтинге и частные западные корпорации – ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, однако особый фокус сделан на национальных энергетических компаниях. Вот они – проклятые «черные кошки».
В центре внимания доклада – не только нефть, но и уголь. И здесь тоже у авторов проявилось «туннельное зрение». Вообще-то уголь служит базовым топливом для большинства развивающихся стран, однако «эксперты» Influence Map сосредоточились на критике угольной энергетики Китая и России, посвятив каждой из них отдельный подраздел. А среди других угледобывающих стран упоминаются лишь Казахстан, Польша, Чехия и Украина. Такое странное пренебрежение статистическими данными по Европе, США, да и вообще по миру наводит на мрачные мысли. Угольную отрасль, видимо, будут давить, но только там, где можно будет получить не столько климатические, сколько политические дивиденды – в странах Глобального Юга.
К сожалению, ряд российских изданий, некритически отнеслись к этой информации и вышли с броскими заголовками, в которых назвали нефтегазовые компании одними из главных эмитентов углекислого газа. Но давайте все-таки добавим немного света в эту «темную комнату».
Во-первых, бросается в глаза ангажированность упомянутого «аналитического центра». Он был создан в 2015 г., т. е. в год заключения Парижского соглашения по климату, когда как раз начали появляться климатические бюджеты.
Во-вторых, большие вопросы вызывает методика исследования. Впрочем, тут ничего нового – авторы прибегли к уже набившей оскомину цифровой эквилибристике. Дело в том, что согласно действующей методике все выбросы углекислого газа делятся на три так называемые области охвата. Первая из них, Область охвата 1, включает в себя «прямые» операционные выбросы при производстве, вторая, Область охвата 2, – «косвенные», а третья – СО2, выделяющийся в результате использования топливной продукции конечными потребителями. Так вот, авторы доклада поставили в вину энергетическим предприятиям выбросы всех этих трех охватов. И при этом игнорируется даже то обстоятельство, что оценка выбросов Области охвата 3 не предусмотрена обязательствами, вытекающими из Парижского соглашения. По сути, используется искусственный показатель, созданный для манипулирования данными, поскольку Область охвата 3 одновременно включает ответственность за выбросы как экспортера энергоресурсов, так и их покупателя, что задваивает данные и делает страны АТР на бумаге главным загрязнителем всех времен.
Когда надо, исследователи могут быть «святее папы римского». Кстати, видимо, сами они никогда транспортом не пользуются и к эмиссии СО2 никак не причастны. Иначе неудобно получается...
Видимо, чтобы отвести от себя подобные подозрения, сотрудники Influence Map умышленно не стали давать разбивку по регионам эмиссии СО2, а всю вину списали именно на Carbon Majors. Проще говоря, среднестатистический американец проезжает 100 миль в сутки на своем автомобиле – кто виноват в выбросах из выхлопной трубы? Конечно, нефтяная компания из «третьего мира», добывшая нефть! Ее немедленно надо наказать! А в США и Евросоюзе живут ангелы, которые страдают от произвола нефтяных компаний и «нечистых» стран – производителей энергоресурсов.
Наконец, в-третьих, результаты вышеупомянутого доклада значительно расходятся с выводами, сделанными в ряде других исследований. В частности, аналитический центр CDIAC, имеющий более чем 40-летний опыт работы, ранее проанализировал совокупные выбросы CO2 с 1751 по 2017 г. и пришел к заключению, что около 50% исторического вклада выбросов в атмосферу принадлежит именно странам ЕС, Великобритании и США. А по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2000–2023 гг. США значительно опережали по объему выбросов на душу населения крупнейшие страны мира: Индию – более чем в восемь раз, Китай – почти в два раза.
Зачем же тогда эти «игры в потемках»? Авторы доклада все еще явно отрабатывают повестку демократической партии США и близких ей бизнес-кругов, которые уже давно пытаются задавить конкурентный потенциал развивающихся стран – экспортеров традиционной энергии, а заодно всячески оправдать курс США и Великобритании на сохранение политического и экономического доминирования в отношениях с Россией, Китаем и ведущими странами Глобального Юга. Действительно, чтобы диктовать свои условия, надо создать у контрагентов «комплекс вины». Обвинить их во всех грехах, а потом обещать награду за «хорошее поведение». Вот только если все «загрязнители» исправятся, не придется ли всем гражданам «свободного мира» поголовно пересаживаться на велосипеды?
«Демократические уши» видны не только из содержания самого доклада, но и из состава учредителей Influence Map. Там намотан сложный клубок связей, но в целом можно выделить ряд организаций, стоящих за этим «аналитическим центром». Прежде всего стоит отметить European Climate Foundation, который приложил свою руку к огромному количеству климатических инициатив ЕС, в том числе к такой известной и крайне неэффективной, как «Европейская зеленая сделка». Напомним, этот документ предусматривает достижение Евросоюзом углеродной нейтральности к 2050 г., что, мягко говоря, вызывает определенные сомнения.
Еще один фонд со звучным названием Luminate, созданный группой пропагандистских организаций Omidyar Group. Ее основатель Пьер Омидьяр известен как создатель площадки eBay. Luminate является спонсором Глобального индекса дезинформации (GDI) – лондонского аналитического центра, деятельность которого направлена на борьбу с предполагаемой дезинформацией на новостных сайтах в интернете. На деле же речь идет все о той же ловле черных кошек – под видом борьбы с «дезой» GDI проводит масштабные информационные кампании против всех неугодных, в первую очередь против Китая и России. Кстати, уроженец Франции Пьер Омидьяр еще в далеком 1973 году перебрался в США и является одним из постоянных доноров демократической партии.
В состав учредителей Influence Map также входит Wallace Global Fund (WGF) – крупный частный фонд, контролируемый семьей бывшего вице-президента США Генри Уоллеса (какое совпадение – опять-таки демократа). WGF «поддерживает долларом» отказ от традиционных источников энергии, левые медиапроекты, а также государственное регулирование интернета. Оригинальный и вместе с тем органичный набор.
Еще одна организация-учредитель – Draper Richards Kaplan Foundation – стремится не раскрывать источники своего финансирования, но была замечена в связях с проектом Solutions Journalism Network, который пропагандирует политические подходы к освещению социальных и экономических событий в СМИ, даже если эти подходы противоречат фактам. Согласно имеющимся данным, с этим проектом сотрудничали New York Times, Politico, Washington Post и Bloomberg. Кроме того, Draper Richards Kaplan Foundation является спонсором группы Report for America, созданной в 2018 г. для внедрения леворадикальных журналистов в новостные организации по всей территории США (так называемый проект GroundTruth).
Наконец, стоит упомянуть Climate Change Collaboration – действующий в Великобритании фонд, финансирующий протестные движения и инициативы. Причем не абы какие, а оказывающие давление на государства и компании с целью осуществления ими «зеленой повестки». В качестве примера грантополучателя можно привести UK Divest – организацию, объединяющую и курирующую более 50 местных протестных групп в Великобритании. Она вынуждает местные власти и компании отказаться от связей с предприятиями нефтегазового сектора. В свою очередь Global Legal Action Network использует полученные гранты на составление «климатических» судебных исков против государств и бизнеса. А компания Heard финансирует и обучает создателей «экологического» контента в соцсетях с целью увеличения популярности «зеленой повестки» в обществе.
Таким образом, мы имеем дело с огромной разветвленной сетью псевдоэкологических организаций, ставящих перед собой далеко идущие политические цели и не брезгующих никакими методами и приемами. Да, в последнее время это «зеленое лобби» получило существенный удар – свернуты программы по линии USAID, направленные на продвижение глобалистской политики демократов. Но есть еще порох в пороховницах и деньги в кошельках состоятельных сторонников демократической партии.
Впрочем, какие-то траты придется урезать. И нетрудно догадаться, что финансово пострадают не «охотники на черных кошек» в лице Influence Map и дружественных ей фондов, а те, кто реально пытается снизить эмиссию СО2. После смены власти в Белом доме уже прекратились публичные обещания финансовой поддержки «зеленого перехода» со стороны стран Запада. Доноры так называемых «Партнерств справедливого энергетического перехода» в лице США, ЕС и Великобритании больше не готовы платить. У них теперь есть другие заботы. А ведь их обещания включали, к примеру, выделение $20 млрд Индонезии для поддержки ее перехода с угольной генерации на ВИЭ, а также финансирование аналогичных проектов в Южной Африке, Вьетнаме и Сенегале. Но теперь денег, судя по всему, не будет. Точнее, они будут только на то, чтобы искать «черных кошек», якобы виноватых в глобальном потеплении, и, извините за каламбур, вешать на них всех собак. Так получается и дешевле, и эффективнее.