Охота на черных кошек

Впрочем, какие-то траты придется урезать. И нетрудно догадаться, что финансово пострадают не «охотники на черных кошек» в лице Influence Map и дружественных ей фондов, а те, кто реально пытается снизить эмиссию СО2. После смены власти в Белом доме уже прекратились публичные обещания финансовой поддержки «зеленого перехода» со стороны стран Запада. Доноры так называемых «Партнерств справедливого энергетического перехода» в лице США, ЕС и Великобритании больше не готовы платить. У них теперь есть другие заботы. А ведь их обещания включали, к примеру, выделение $20 млрд Индонезии для поддержки ее перехода с угольной генерации на ВИЭ, а также финансирование аналогичных проектов в Южной Африке, Вьетнаме и Сенегале. Но теперь денег, судя по всему, не будет. Точнее, они будут только на то, чтобы искать «черных кошек», якобы виноватых в глобальном потеплении, и, извините за каламбур, вешать на них всех собак. Так получается и дешевле, и эффективнее.