В поиске грязных денег

В последнее время распространилась практика правоохранительных органов наряду с налоговым преступлением (ст. 198 УК) вменять также легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК). Такая уголовно-правовая оценка действий инфлюенсеров обретает автоматический характер, что вызывает серьезные вопросы у специалистов, и вот почему.