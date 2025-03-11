В поиске грязных денег

В поиске грязных денегЧто не так в случае Митрошиной и других подобных делах
В последнее время распространилась практика правоохранительных органов наряду с налоговым преступлением (ст. 198 УК) вменять также легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК). Такая уголовно-правовая оценка действий инфлюенсеров обретает автоматический характер, что вызывает серьезные вопросы у специалистов, и вот почему.
Закон гласит, что предметом легализации (отмывания) является преступно добытое имущество, включая денежные средства. Иными словами, «отмыть» можно только такое имущество, которое является «грязным», преступным. В этом кроется ключевая проблема приведенной практики по блогерам.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам