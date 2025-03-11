Вывести блогеров из тени

Вывести блогеров из тениКак государство должно взаимодействовать с жителями сети, нарушающими закон
Стремительное развитие интернет-среды, переход в виртуальное пространство социальных и экономических процессов формируют новые актуальные запросы на правовое регулирование и государственный контроль, с тем чтобы обеспечить защиту и безопасность пользователей. Одним из таких вызовов стал блогинг – новая форма медийной активности и экономической деятельности. Блогеры обладают колоссальным потенциалом влияния на аудиторию, используя его для продвижения контента и его монетизации. Ситуация последних нескольких лет выявила целый ряд проблем. Во-первых, содержание бесконтрольно распространяемой блогерами информации. Во-вторых, то, что блогинг – это активная экономическая деятельность, объемы которой мы можем оценить лишь весьма условно.
По оценке Национальной ассоциации блогеров, сейчас около 40% блогеров работают полностью легально – как ИП или самозанятые. Еще 30% частично легализуют свои доходы, оставшиеся 30% продолжают работать в серой зоне, используя бартерные сделки, личные карты, платежи в криптовалюте и т. д. Все это ставит во главу угла задачу детенизации (обеления) блогинга, создание правового поля.