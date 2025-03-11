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Вывести блогеров из тени

Как государство должно взаимодействовать с жителями сети, нарушающими закон
Артем Кирьянов , заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Стремительное развитие интернет-среды, переход в виртуальное пространство социальных и экономических процессов формируют новые актуальные запросы на правовое регулирование и государственный контроль, с тем чтобы обеспечить защиту и безопасность пользователей. Одним из таких вызовов стал блогинг – новая форма медийной активности и экономической деятельности. Блогеры обладают колоссальным потенциалом влияния на аудиторию, используя его для продвижения контента и его монетизации. Ситуация последних нескольких лет выявила целый ряд проблем. Во-первых, содержание бесконтрольно распространяемой блогерами информации. Во-вторых, то, что блогинг – это активная экономическая деятельность, объемы которой мы можем оценить лишь весьма условно.

По оценке Национальной ассоциации блогеров, сейчас около 40% блогеров работают полностью легально – как ИП или самозанятые. Еще 30% частично легализуют свои доходы, оставшиеся 30% продолжают работать в серой зоне, используя бартерные сделки, личные карты, платежи в криптовалюте и т. д. Все это ставит во главу угла задачу детенизации (обеления) блогинга, создание правового поля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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