Пираты поневоле

Будем объективны: граждане не имеют того, что, возможно, они хотели иметь – легального доступа к зарубежному контенту. Из-за ухода из России зарубежных лицензиаров – владельцев прав на франшизы, которые в нашей стране давно уже стали культовыми, – легальные права на трансляцию любимых всеми фильмов или стриминг музыкальных альбомов приобрести невозможно. Это стало гигантским ударом для офлайн- и онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и книжных агрегаторов. Все они долго выстраивали свою репутацию на рынке и теперь вынуждены соревноваться с бесплатными пиратскими ресурсами. Но есть и еще один вид урона, который в сравнении с материальными потерями не так очевиден, зато очень вреден в долгосрочной перспективе.