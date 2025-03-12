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Пираты поневоле

В России сформировалось два полярных отношения к авторскому праву, и у этого есть негативные последствия
Вадим Виноградов , декан факультета права Высшей школы экономики

Мы как общество оказались в неоднозначной ситуации: активно порицая пиратство в случае отечественного контента, закрываем глаза на откровенно неправомерное использование зарубежного. Такое «биполярное» отношение к авторским правам и смущает, и заставляет задуматься о формировании правовой культуры в стране.

Будем объективны: граждане не имеют того, что, возможно, они хотели иметь – легального доступа к зарубежному контенту. Из-за ухода из России зарубежных лицензиаров – владельцев прав на франшизы, которые в нашей стране давно уже стали культовыми, – легальные права на трансляцию любимых всеми фильмов или стриминг музыкальных альбомов приобрести невозможно. Это стало гигантским ударом для офлайн- и онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и книжных агрегаторов. Все они долго выстраивали свою репутацию на рынке и теперь вынуждены соревноваться с бесплатными пиратскими ресурсами. Но есть и еще один вид урона, который в сравнении с материальными потерями не так очевиден, зато очень вреден в долгосрочной перспективе.

Это формирование легитимной культуры пиратства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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