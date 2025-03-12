Начальник или наставник?Новый закон заставил компании задуматься, как разделить роли руководителя и наставника
В начале марта 2025 г. вступили в силу изменения, которые регулируют труд наставников. Законодатель впервые дал официальное определение наставничества, установил порядок оформления и оплаты их труда. Это не значит, что каждый будет получать оплату за помощь «младшим по званию».
Согласно определению из закона, наставничество – это оказание помощи другому работнику в освоении навыков на производстве по полученной профессии по поручению руководства. Наставником становится тот, кто получил официальное поручение, дал согласие в письменной форме и скорректировал свой трудовой договор.
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