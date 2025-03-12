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Начальник или наставник?

Новый закон заставил компании задуматься, как разделить роли руководителя и наставника
Юлия Замятина , партнер и глава практики «Трудовое право» юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов»

В начале марта 2025 г. вступили в силу изменения, которые регулируют труд наставников. Законодатель впервые дал официальное определение наставничества, установил порядок оформления и оплаты их труда. Это не значит, что каждый будет получать оплату за помощь «младшим по званию».

Согласно определению из закона, наставничество – это оказание помощи другому работнику в освоении навыков на производстве по полученной профессии по поручению руководства. Наставником становится тот, кто получил официальное поручение, дал согласие в письменной форме и скорректировал свой трудовой договор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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